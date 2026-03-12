Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |GASTO POLÍTICO

Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones

Hasta noviembre recibían $10,2 millones. Ligadas a la paritaria legislativa nacional, en mayo las dietas volverán a subir

Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones

Las dietas de los senadores de la nación aumentarán desde marzo / Web

12 de Marzo de 2026 | 02:57
Edición impresa

Los senadores de la Nación pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos, porque sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Los gremios acordaron hoy un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según fuentes legislativas.

Por ese motivo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.

Los senadores de la Nación decidieron en abril de 2024 volver acoplar las dietas a los aumentos salariales que se había suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La decisión se tomó a mano alzada y generó polémica ya que algunos senadores plantearon que no estaban de acuerdo con esa medida promovida por la mayoría de los legisladores

En cambio, la Cámara de Diputados no aumenta las dietas de sus legisladores cada vez que se firma una nueva paritaria, sino que esos incrementos los define Menem y por ese motivo los ingresos de los diputados hoy están ubicados cerca de los 6 millones de pesos en bruto.

Los trabajadores legislativos cobran de acuerdo a la cantidad de módulos y, en el caso de los senadores, son 2.500 módulos por dieta, 1.000 por representación y 500 por desarraigo.

El desarraigo no lo cobran los res senadores de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde y el kirchnerista Mariano Recalde, ni tampoco la legisladora santacruceña Alicia Kirchner, quien no cobra la dieta porque decidió mantener la jubilación como gobernadora.

La Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5 por ciento en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85 por ciento acumulado de aumento, y en marzo un 2 por ciento, un 1,7 por ciento en abril y un 1,5 por ciento en mayo.

De esta manera, el aumento acumulado desde diciembre a mayo será del 12,5 por ciento, según consta en el acta firmado entre los gremios y las autoridades del Congreso.

El acuerdo fue rubricado por los secretarios generales de APL, Norberto Di prospero; de UPCN, Martín Roig, y de ATE, Claudio Britos, y los secretarios parlamentarios de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan, y del Senado, Agustín Wenceslao Guistian.

En un comunicado, los dirigentes de los tres gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio”.

