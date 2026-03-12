Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Reconocimientos en el Hipódromo por el Día Internacional de la Mujer
Presentación del libro “Arquitectura del lugar” en la Casa Curutchet
Donación al hospital de Niños del Rotary La Plata y fundación Tzedaká
Celebran 40 años del trabajo de extensión de Ciencias Naturales y Museo
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hasta noviembre recibían $10,2 millones. Ligadas a la paritaria legislativa nacional, en mayo las dietas volverán a subir
Los senadores de la Nación pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos, porque sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.
Los gremios acordaron hoy un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según fuentes legislativas.
Por ese motivo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.
Los senadores de la Nación decidieron en abril de 2024 volver acoplar las dietas a los aumentos salariales que se había suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La decisión se tomó a mano alzada y generó polémica ya que algunos senadores plantearon que no estaban de acuerdo con esa medida promovida por la mayoría de los legisladores
En cambio, la Cámara de Diputados no aumenta las dietas de sus legisladores cada vez que se firma una nueva paritaria, sino que esos incrementos los define Menem y por ese motivo los ingresos de los diputados hoy están ubicados cerca de los 6 millones de pesos en bruto.
LE PUEDE INTERESAR
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
Los trabajadores legislativos cobran de acuerdo a la cantidad de módulos y, en el caso de los senadores, son 2.500 módulos por dieta, 1.000 por representación y 500 por desarraigo.
El desarraigo no lo cobran los res senadores de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde y el kirchnerista Mariano Recalde, ni tampoco la legisladora santacruceña Alicia Kirchner, quien no cobra la dieta porque decidió mantener la jubilación como gobernadora.
La Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5 por ciento en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85 por ciento acumulado de aumento, y en marzo un 2 por ciento, un 1,7 por ciento en abril y un 1,5 por ciento en mayo.
De esta manera, el aumento acumulado desde diciembre a mayo será del 12,5 por ciento, según consta en el acta firmado entre los gremios y las autoridades del Congreso.
El acuerdo fue rubricado por los secretarios generales de APL, Norberto Di prospero; de UPCN, Martín Roig, y de ATE, Claudio Britos, y los secretarios parlamentarios de la Cámara de Diputados, Adrián Pagan, y del Senado, Agustín Wenceslao Guistian.
En un comunicado, los dirigentes de los tres gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí