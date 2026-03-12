Principio de acuerdo con fondos buitre por el default

El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre, que tenían sentencias firmes a su favor por unos U$S500 millones en causas abiertas por el default de 2001. Las partes comunicaron el entendimiento ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska. A partir de ese avance, pidieron suspender el litigio en curso mientras se termina de formalizar la conciliación.

La notificación fue presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los abogados que representan al Estado argentino y a los acreedores. En el escrito, informaron que se logró un acuerdo preliminar para cerrar la disputa judicial y solicitaron que ese proceso quede en pausa hasta que se definan los términos finales.

El entendimiento involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían demandas activas contra la Argentina vinculadas al default declarado en 2001. Ambos acreedores contaban con fallos firmes a su favor por unos U$S500 millones. Para cobrar esas sentencias, esos fondos impulsaron a lo largo de los años medidas judiciales para intentar embargar activos del país en el exterior.