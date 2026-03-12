Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |POR U$S500 MILLONES

Principio de acuerdo con fondos buitre por el default

Principio de acuerdo con fondos buitre por el default

Archivo

12 de Marzo de 2026 | 02:52
Edición impresa

El Gobierno alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre, que tenían sentencias firmes a su favor por unos U$S500 millones en causas abiertas por el default de 2001. Las partes comunicaron el entendimiento ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska. A partir de ese avance, pidieron suspender el litigio en curso mientras se termina de formalizar la conciliación.

La notificación fue presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los abogados que representan al Estado argentino y a los acreedores. En el escrito, informaron que se logró un acuerdo preliminar para cerrar la disputa judicial y solicitaron que ese proceso quede en pausa hasta que se definan los términos finales.

El entendimiento involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían demandas activas contra la Argentina vinculadas al default declarado en 2001. Ambos acreedores contaban con fallos firmes a su favor por unos U$S500 millones. Para cobrar esas sentencias, esos fondos impulsaron a lo largo de los años medidas judiciales para intentar embargar activos del país en el exterior.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?

Deian Verón deja Miami y jugará en el equipo de Fernando Muslera
+ Leidas

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

Tel Aviv aguanta la peor ofensiva de Irán

El irónico mensaje que compartió Villarruel

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

El nuevo líder iraní fue herido y se desconoce su paradero

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Últimas noticias de Política y Economía

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído

El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados

Más fuego cruzado Los industriales replican a Milei

Revuelo por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU con la comitiva presidencial
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Nuevo show acústico a la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Deportes
Zaniratto: “Nos gustaría terminar mucho más cómodos”
VIDEO. "Gimnasia se trajo un triunfazo de Banfield": el análisis de los periodistas de EL DIA
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
En Estudiantes, el 'Cacique' apuesta a un regreso en el mediocampo para enfrentar a Lanús
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Manoseos en un UPD y un beso no consentido
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
Información General
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla