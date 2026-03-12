Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |DIFUNDEN ESTA TARDE EL DATO OFICIAL

La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento

La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento

Archivo

12 de Marzo de 2026 | 02:53
Edición impresa

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer esta tarde, a las 16 horas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se habría mantenido cerca del 3%, al igual que en enero.

El índice inflacionario seguiría en un nivel elevado, cercano al 3% mensual en febrero, en línea con el 2,9% registrado en enero, según estiman los analistas privados relevados. Solo dos mediciones la dan por debajo del índice del primer mes del año.

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará este jueves continuaría sin poder cortar con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre, cuando las cifras volvieron a superar el 2%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del segundo mes del 2026 habría estado en 2,7% y se espera que la inflación interanual alcance a fin de año 26,1%.

En la misma línea se ubicó la inflación de los trabajadores, al mantenerse en 2,7% en febrero, el mismo nivel registrado en enero, y acumuló 5,5% en los dos primeros meses del año, según la UMET. La variación interanual alcanzó el 31,1%.

En tanto, el reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,9%, con los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), restaurantes y hotele (3,4%) y comunicación (3,3%).

La variación interanual fue estimada en 33%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, hizo referencia al cambio de precios relativos en los últimos años para explicar el dato de febrero, e indicó que mientras la ropa y los bienes durables se abaratan, “las tarifas de servicios públicos, carnes, alquiler y restaurantes se encarecen e incrementan su peso en el gasto de los hogares”.

En este sentido, sostuvo que “con esta dinámica continúa (en febrero se habría profundizado) el abaratamiento de la ropa y bienes durables tiene cada vez menos efecto desinflacionario; mientras que el encarecimiento de tarifas, carnes y restaurantes golpea cada vez más”.

Otra vez la carne

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,9%, al sostener que “durante febrero se volvió a observar una aceleración en el precio de la carne (5,2%), los aceites (6,8%) y las verduras (3,2%)”.

Además, agregó que “estos incrementos fueron los principales motores que sostuvieron la suba del sector, a pesar de las correcciones a la baja registradas en otras categorías como las frutas”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,8% en febrero. De esta manera, calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el segundo mes del año un 32,7%, “mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo”.

Al referirse a la estimación mensual, precisó que, en caso de confirmarse el cálculo propio, se “marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza”.

Al analizar la dinámica de precios, la entidad expresó que “el mes mostró comportamientos dispares”, indicando que “la primera semana comenzó con un incremento fuerte del 1,4% semanal”, sumando que “la segunda semana tendió a moderarse bastante y la tercera incluso dio algo de deflación”.

Sin embargo, remarcó que “la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal; por debajo del avance de la primera semana, pero con aumentos considerables”, y agregó que en febrero “el tipo de cambio jugó a favor” ya que el financiero retrocedió en torno al 3% frente al primer mes del año.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,9% en febrero, “superando el 2,8% que el INDEC había presentado en la región para enero pasado pero igualando el dato nacional de ese mes”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 30,8%.

Al analizar el comportamiento de los precios en el mes pasado, el reporte puntualizó que “febrero suele ser un mes de inflación menor que la de otros meses pero este año se sumaron varios factores para generar un resultado distinto”.

La mayor presión en el índice estuvo vinculada a las subas en los siguientes rubros: vivienda, que tuvo la mayor alza (5%) desde junio de 2024; equipamiento y mantenimiento; alimentos y bebidas; transporte y comunicaciones.

 

