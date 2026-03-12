Bajaron los dólares y el riesgo país; subió la Bolsa

El dólar oficial extendió su senda bajista y a nivel minorista, el dólar en el Banco Nación cedió a $1.415 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se dio vuelta, y cayó hasta quebrar la barrera de los $1.400, por lo que se ubicó en $1.396. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP bajó a $1.419,38, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó hasta $1.466,53. En el mercado informal, el dólar blue se contrajo a $1.415 para la venta.

El S&P Merval trepó 2,6% a 2.771.210,27 puntos, lo que implicó su cuarta jornada consecutiva al alza. Los ADRs volvieron a anotar ganancias. En ese contexto, los bonos avanzaron y el riesgo país cayó cerca de los 550 puntos básicos.

En la plaza local, los títulos en dólares anotaron subas generalizadas y trepan hasta 1,8% de la mano del Global 2046, seguido por el Bonar 2029 (0,8%). En ese contexto, el riesgo país se ubicó en torno a los 553 puntos básicos.