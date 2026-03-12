En un jet privado a Punta del Este, el otro polémico viaje de Adorni y su familia

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
En medio de las críticas por la presencia de su esposa en la visita que el presidente Javier Milei realizó a Estados Unidos
Escuchar esta nota
En medio de las críticas contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni porque su esposa viajó a Estados Unidos en el avión presidencial, en el marco de la visita que realizó el presidente Javier Milei, se conoció que durante el último feriado de Carnaval el funcionario viajó junto a su familia a Punta del Este en un vuelo privado.
Según publicaciones periodísticas, Adorni voló acompañado de su esposa, Bettina Angeletti, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario, quien vive en Uruguay pero tiene un programa en la Televisión Pública.
Adorni y los demás pasajeros viajaron el jueves 12 de febrero en un avión de la empresa Alphacentauri y regresaron, excepto Grandio, el martes 17. Consultado al respecto, el jefe de Gabinete dijo que estuvo alojado "en la casa de un amigo", que "el viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta", aunque no quiso brindar mayores detalles al decir que "yo de mi vida privada no hablo".
Sobre el viaje a Nueva York, el funcionario confirmó la presencia de su pareja en el avión oficial: “Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, explicó el jefe de Gabinete.
Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos.
Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.
