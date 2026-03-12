Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |AL SER INDAGADO EN UNA CAUSA POR PRESUNTA EVASIÓN

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído

A través de un extenso escrito, el tesorero de la AFA defendió su inocencia y dijo que no cometió ningún delito. Hoy declara Tapia

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído

Pablo Toviggino, el segundo de la AFA, tras presentarse ante el juez junto a sus abogados / NA

12 de Marzo de 2026 | 03:02
Edición impresa

Indagado en la causa por presunta retención de aportes y evasión de impuestos por más de $19.000 millones que se inició con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, le pidió a la Justicia que lo sobresea, reclamó que se le aplique la “Ley de inocencia fiscal” -impulsada por el Gobierno- y dijo que no cometió delito alguno.

En un trámite que se extendió por poco más de 80 minutos, Toviggino llegó pasadas las 11 de ayer a los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo a bordo de una camioneta Jeep sin patente con apoyo de una camioneta Toyota, que podría ser de los propietarios -al menos en la escritura- de la lujosa quinta de Pilar. Fue acompañado de su abogado, Marcelo Rochetti.

 

El titular de la AFA cierra la ronda de indagatorias en el caso denunciado por la ARCA

 

Ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial, el tesorero de la AFA escuchó la imputación, se negó a responder preguntas e hizo su descargo a través de un escrito de más de 100 páginas. “Reafirmo mi inocencia”, subrayó el dirigente en una parte del texto en el que también aseguró que no hubo delito porque los plazos de pago estaban suspendidos por resoluciones del propio Gobierno. La mano derecha del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia (que deberá declarar hoy), argumentó que no hubo intención de defraudar al Estado y que la entidad ya canceló las deudas reclamadas.

Por eso, solicitó que “se dicte sin más trámite y de manera urgente mi sobreseimiento”. Según la defensa que expuso Toviggino, “no existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal. Por lo tanto, está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.

Para el número dos de la AFA, la entidad “tenía, y tiene aún, plazo para ingresar las obligaciones imputadas. No puede haber delito en la conducta atribuida en tanto todavía no ha ocurrido el plazo de exigibilidad de acuerdo a la citada resolución en la que el Ministerio de Economía le ha quitado a ARCA la potestad de reclamar las deudas generadas por entidades sin fines de lucro, como lo es la Asociación del Fútbol Argentino”.

PEDIDO

Además, pidió acogerse a la nueva “ley de Inocencia Fiscal” de manera retroactiva.

Esta norma prohíbe formular denuncias penales cuando el atraso en el pago se debe a diferencias de interpretación normativa o de criterios técnico-contables.

Para el tesorero de la AFA, el conflicto con la ARCA es “una mera controversia administrativa sobre cuándo correspondía depositar el dinero, no un fraude penal“.

En ese sentido, interpretó, “es evidente que la causa penal se encuentra sustentada en una diferencia de criterio (ajuste) técnico entre el criterio del organismo recaudador y el del contribuyente. Mientras que el organismo pretende sostener que la retención es de ingreso inmediato, independientemente de las medidas de alivio fiscal”. Como parte de su estrategia, mencionó que “esta discrepancia interpretativa sobre normas complejas y circulares administrativas es la situación a la que expresamente hace referencia el art. 19 de la Ley de Inocencia Fiscal recientemente sancionada y promulgada”.

UNA FRASE DE FRANCISCO

Antes de verse cara a cara con el juez, Toviggino hizo uso de sus redes sociales para citar una frase atribuida al fallecido papa Francisco: “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza”, escribió al inicio de esa publicación.

Las expectativas están puestas ahora en Tapia aunque tampoco se espera que declare.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

