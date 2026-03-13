Chiqui Tapia hace las valijas: lo autorizaron a viajar a Paraguay para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana

Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Chiqui Tapia hace las valijas: lo autorizaron a viajar para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
"El Jardín Botánico está olvidado": preocupación de los vecinos por el estado de Parque Saavedra
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
Las 10 empresas de medicina prepaga que el Gobierno dio de baja
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Científicos de La Plata avanzan con un dispositivo de diagnóstico para la hepatitis E, que se transmite por el agua
Jornada histórica y emotiva en Ignacio Correas por el estreno de su primera escuela secundaria
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
¡La Escuela Primaria de Gimnasia 'René Favaloro' cumplió 25 años!
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país.
Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.
Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.
“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.
Luego se expresó en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.
“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión
LE PUEDE INTERESAR
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.
Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí