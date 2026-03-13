Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Chiqui Tapia hace las valijas: lo autorizaron a viajar a Paraguay para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana

Chiqui Tapia hace las valijas: lo autorizaron a viajar a Paraguay para el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana
13 de Marzo de 2026 | 12:47

Escuchar esta nota

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país.

Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.

Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

Luego se expresó en sus redes sociales, donde planteó: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

“Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas, y el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró”. “Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró.

LE PUEDE INTERESAR

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

LE PUEDE INTERESAR

Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones, hora y TV

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación sigue alta: las subas que impulsaron el 2,9% que mete presión

Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba

Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo
Información General
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
Espectáculos
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape 
Tremendo gesto de la China Suárez después de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, las fotos  
El Joven Sherlock cerca de tener segunda temporada: la serie adopta una nueva perspectiva y arrasa en el streaming 
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
Deportes
"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Colapinto, con poco ritmo, clasificó 16º para la carrera Sprint del GP de China
Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre
Policiales
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Una intensa persecución terminó con choques entre patrulleros y un sospechoso detenido en Wilde
Delito juvenil en La Plata: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Plata: Patricia Godoy pidió arresto domiciliario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla