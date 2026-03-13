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Caso Mateo Yagame: otra prorroga en la definición sobre el futuro del menor acusado del crimen

Caso Mateo Yagame: otra prorroga en la definición sobre el futuro del menor acusado del crimen
13 de Marzo de 2026 | 20:17

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La familia de Mateo Yagame recibió en las últimas horas una nueva resolución judicial que posterga la definición sobre la situación del adolescente acusado del crimen ocurrido en La Plata.

Según confirmó la madre del joven asesinado, la Justicia decidió prorrogar por 45 días la resolución vinculada a la posible liberación del menor, mientras se analizan las condiciones de un eventual traslado a Salta, donde el adolescente se radicaría bajo seguimiento judicial.

“Por el momento prorrogó la liberación del chico por 45 días más, porque se va a ir a vivir a Salta, pero tiene que ir monitoreado y con seguimiento judicial”, explicó la mujer tras recibir la notificación.

De acuerdo con su relato, hasta ahora los informes presentados sobre el supuesto destino del joven habían sido aportados por la defensa y no contaban con respaldo institucional, motivo por el cual la jueza decidió solicitar documentación oficial y establecer un control formal entre las autoridades judiciales de ambas provincias.

“Todos los informes que había mandado el abogado no fueron tomados en cuenta porque no se sabe quién los hizo, no eran de ninguna institución. Ahora todo se va a pedir judicialmente, tanto desde acá como desde Salta”, sostuvo.

Seguimiento judicial y condiciones

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Según la resolución, el traslado del adolescente solo se concretará si se cumplen determinadas condiciones vinculadas a su conducta y al seguimiento por parte de organismos judiciales.

Entre los requisitos mencionados figuran que el joven asista al colegio, mantenga buena conducta, no permanezca en la calle y cuente con un monitoreo permanente por parte de las autoridades.

“Si se dan todas las condiciones de que el chico va a estar seguido, monitoreado, que vaya al colegio y tenga buena conducta, le van a dar el traslado a Salta. Si no, seguramente lo van a seguir teniendo ahí”, explicó la madre de Mateo.

Mientras tanto, la familia considera que la decisión judicial representa apenas una pausa dentro de un proceso que sigue generando angustia.

“Por el momento tenemos un respiro de 45 días, pero hay que seguir en la lucha”, expresó.

Una causa que conmocionó a La Plata

El caso de Mateo Yagame generó una fuerte conmoción en la capital bonaerense. El adolescente acusado del crimen tenía 14 años cuando ocurrió el hecho, en enero de 2025, por lo que era considerado no punible según la legislación vigente en ese momento.

Si bien posteriormente se produjo una reforma que modificó la edad de imputabilidad en el régimen penal juvenil, la norma no se aplica de manera retroactiva, por lo que el joven quedó fuera de ese nuevo marco legal.

Desde entonces permanece bajo una medida de seguridad en un instituto, aunque la misma ya habría llegado a su límite legal, lo que obligó a la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a definir su situación.

La falta de una resolución definitiva generó una profunda frustración en la familia de la víctima.

“Quienes estamos encerrados en un dolor interminable somos nosotros. El asesino saldrá en libertad”, habían expresado días atrás los allegados de Mateo, reflejando el clima de angustia que rodea a una causa que sigue siendo seguida de cerca por la comunidad platense.

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