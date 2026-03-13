El juicio por Johana Ramallo: su mamá se descompensó en plena audiencia

El juicio oral por delitos vinculados al caso de Johana Ramallo tuvo este viernes un momento de fuerte impacto en los tribunales federales de La Plata, cuando Marta Ramallo se descompensó mientras escuchaba el relato de un perito sobre el estado en que fueron hallados los restos de su hija.

La audiencia debió ser suspendida luego de que la mujer se sintiera mal durante la declaración del perito Norberto López Ramos, quien brindaba detalles técnicos sobre las condiciones en que fueron encontrados los restos.

Johana Ramallo tenía 26 años cuando fue vista por última vez el 26 de julio de 2017. Su desaparición generó una profunda conmoción en la región y, un año más tarde, en agosto de 2018, parte de sus restos fueron hallados en la zona de Palo Blanco, cerca de la costa del Río de la Plata.

Un juicio por delitos conexos

El proceso que se desarrolla actualmente en La Plata no juzga directamente la muerte de la joven, sino una serie de delitos vinculados al contexto en el que ocurrió su desaparición.

En el banquillo de los acusados están Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza.

Todos están imputados por presuntamente integrar una organización criminal que operaba en la denominada Zona Roja de La Plata, dedicada a la trata de personas, la explotación sexual, el comercio de estupefacientes, el encubrimiento agravado y el falso testimonio.

Según la investigación, Johana fue vista por última vez en la esquina de 1 y 63, una zona que por entonces estaba vinculada a la actividad de esa red.

Planteos de la querella y nuevas controversias

En las últimas audiencias también se presentaron planteos clave por parte de la querella que podrían modificar el rumbo del debate.

Los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly solicitaron que Marta Ramallo vuelva a declarar en esta etapa del juicio, al considerar que podría aportar información relevante sobre situaciones ocurridas durante la investigación.

Las defensas se opusieron al pedido, al sostener que la madre de la víctima ya brindó testimonio en reiteradas oportunidades durante la etapa de instrucción.

Otro punto que generó polémica fue el pedido de revertir el desistimiento del testimonio de Javier Novarini, quien había sido uno de los sospechosos al inicio de la causa. La decisión de no convocarlo había sido tomada por la querella anterior durante las primeras jornadas del debate.

El tribunal aún no resolvió estos planteos y se espera que el juicio continúe con nuevas audiencias previstas para las próximas semanas en los tribunales federales de La Plata, en un proceso que sigue siendo seguido de cerca por familiares, organizaciones sociales y gran parte de la comunidad platense.