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Choque en La Plata: motociclista quedó debajo de un micro en 7 y 47 y está grave

Choque en La Plata: motociclista quedó debajo de un micro en 7 y 47 y está grave
13 de Marzo de 2026 | 18:23

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Un grave accidente de tránsito generó conmoción este viernes en el centro de La Plata, donde un motociclista chocó contra un micro de la Línea Este y terminó atrapado debajo de una de las ruedas del vehículo.

El hecho ocurrió en la intersección de 7 y 47, una zona de intenso movimiento en la ciudad, y obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a la víctima.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del ciclomotor habría impactado contra una unidad del ramal 61 de la línea de colectivos y, tras el choque, cayó debajo del micro, quedando atrapado por una de las cubiertas.

Testigos que presenciaron la escena lograron auxiliar al joven y ayudar a liberarlo hasta la llegada del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín.

Corredor sanitario en avenida 7

Debido a la gravedad de las heridas, efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de tránsito montaron un corredor sanitario sobre la avenida 7 para permitir el rápido traslado de la ambulancia hacia el centro de salud.

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Durante varios minutos se registraron cortes parciales en distintas calles del centro platense, lo que generó revuelo entre automovilistas y peatones, aunque el tránsito volvió a normalizarse poco después.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la evolución del motociclista, aunque fuentes consultadas indicaron que ingresó al hospital en estado crítico.

Preocupación por los accidentes viales

El siniestro volvió a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en la región. En lo que va del año ya trece personas murieron en incidentes viales registrados en La Plata, Berisso y Ensenada.

Según los registros, siete víctimas fatales se contabilizaron en enero, otras cinco durante febrero y en lo que va de marzo ya se confirmaron dos muertes más, una de ellas correspondiente a un joven que falleció tras permanecer más de cinco meses internado en estado crítico.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del choque ocurrido en pleno centro platense y determinar las responsabilidades del caso.

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