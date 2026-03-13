Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape 

Después de su polémica expulsión de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Carmiña Masi se convirtió en foco de atención. No solo por sus comentarios racistas hacia Jenny Mavinga, sino también por la aparición de viejas imágenes que la muestran en actitudes polémicas con figuras del espectáculo argentino.

En las últimas horas, un tape de un programa en Paraguay donde Carmiña hablaba de Yanina Latorre reavivó la polémica y la propia conductora salió a responder.

Yanina no se guardó nada: "No me da ni para putearla. Es una infradotada", expresó sobre el material que ahora se viralizó y subrayó que el contenido, aunque antiguo, apenas tiene relevancia: "El poco peso que tienen sus palabras". La conductora fue todavía más filosa al repasar la expulsión de Carmiña de la casa: "¿Mala persona? Reina, te sacaron de una casa por tratar de esclava a una chica que no te hizo nada. Te metiste con el guaraní y con los gays".

A lo largo de su descargo, Yanina reivindicó su trayectoria y destacó los valores que, según ella, Carmiña no posee: "A mí me va bárbaro, estoy acá, tengo mi propio programa, la radio, una familia y tengo hijos. Nunca le hice nada a nadie. Mala persona sos vos que no tenés valores y que insultas a una mina como yo que no te conoce para pegar un portal". Sin rodeos, dejó claro que Carmiña intentó beneficiarse de su fama: "Vivís colgada de los argentinos. El Bailando y nosotros somos más importantes que vos".

Para terminar, Yanina recordó encuentros pasados con Carmiña, que evidenciarían una conducta contradictoria: "La última vez que te vi fue en el Bailando, cuando estaba mi hija, y me pediste una selfie. Me perseguías y hoy vi tus mensajes privados en Instagram: ‘Sos la número uno’, ‘tenés un lomazo’, ‘te amo’, ‘sos una diosa’", cerró la conductora.