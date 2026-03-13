Irán lanza nuevos ataques contra el centro financiero de Dubai y otros países de la Región

Irán lanzó múltiples ataques a primera hora del viernes contra estados árabes del Golfo Pérsico, incluidos decenas de drones contra Arabia Saudita, tras las advertencias de su nuevo líder supremo sobre albergar bases militares y el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con una nueva represalia.

"Ya verán lo que les pasará hoy a estos miserables desquiciados", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social. "La Marina de Irán ya no existe, su Fuerza Aérea ya no existe, misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra", agregó.

Los comentarios llegaron un día después de que el líder supremo, el ayatolla Mojtaba Khamenei, prometiera "no abstenerse de vengar la sangre" de los iraníes muertos, y advirtiera a las naciones árabes del Golfo que cerraran las bases militares porque la promesa de protegerlos no es "nada más que una mentira".

La televisión estatal iraní informó que una gran explosión al mediodía sacudió una plaza de Teherán llena de manifestantes que estaban allí por el evento anual del Día de Quds (Día de Jerusalén) en apoyo a los palestinos. De momento se desconoce la causa de la explosión en la zona de la plaza Ferdowsi, pero ocurrió poco después de que Israel advirtiera a la gente que despejara el área porque planeaba un ataque. No hubo reportes inmediatos de víctimas ni de daños.

Los ataques en curso no disuadieron a miles de personas de salir a las calles por el Día de Quds, con multitudes coreando "muerte a Israel" y "muerte a Estados Unidos". Imágenes de la plaza mostraban a personas gritando "Dios es el más grande" mientras se elevaba el humo.

Un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubai también sufrió daños al ser alcanzado por restos de lo que las autoridades describieron como una "interceptación exitosa". El Centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores patrimoniales, y alberga exclusivos comercios y locales gastronómicos. Irán advirtió a principios de esta semana que atacaría bancos e instituciones financieras, después de que un bombardeo alcanzara un banco en Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos informó que cuatro de los seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 que se estrelló en Irak fueron hallados muertos y que los esfuerzos de recuperación continuaban para encontrar a los otros dos. Y un soldado francés que estaba en el norte del país murió en un ataque.

Con crecientes preocupaciones globales por una posible crisis energética y sin que se vislumbre el fin de la guerra, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril mientras Irán mantenía su control sobre el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, la vía fluvial estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo mundial.

Los precios del Brent se han disparado hasta alrededor de 120 dólares por barril y están cerca de un 40% por encima de cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.

Irán ha estado atacando barcos que intentan transitar el estrecho, y los comentarios de Jamenei —sus primeras declaraciones públicas desde que fue designado para reemplazar a su padre, quien murió durante el primer día del conflicto— señalaron que Irán continuará bloqueando la vía fluvial.

En Turquía, las defensas de la OTAN interceptaron otro misil balístico disparado desde Irán, la tercera vez que eso ocurre desde que comenzó la guerra. Residentes de la ciudad sureña de Adana informaron haber escuchado una fuerte explosión y sirenas en la base aérea de Incirlik, que es utilizada por fuerzas de Estados Unidos, en las primeras horas del día.

El Ministerio de Defensa de Turquía indicó que el misil fue destruido por defensas aéreas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental.

Irán ha estado atacando instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del Golfo, y Arabia Saudí indicó el viernes que había derribado casi 50 drones enviados en múltiples oleadas.

En Omán, dos personas murieron cuando dos drones se estrellaron en un área industrial en la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán.

También sonaron sirenas en Bahrein advirtiendo de fuego entrante, y humo negro se elevó desde un área industrial en Dubái, tras un incendio que, según las autoridades, fue provocado por escombros de una interceptación.

Un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubái también sufrió daños al ser alcanzado por escombros de lo que las autoridades describieron como una "interceptación exitosa". El Centro es una zona económica franca para bancos, operadores de capital y gestores patrimoniales, y alberga restaurantes exclusivos y clubes nocturnos para la élite de la ciudad-estado.

Irán advirtió a principios de esta semana que atacaría bancos e instituciones financieras, después de que un bombardeo alcanzara un banco en Teherán.

Casi 60 personas resultaron heridas en el norte de Israel después de que el grupo libanés Hezbollah afirmara que había disparado varias andanadas de cohetes hacia la zona y contra tropas israelíes en el sur del Líbano. Casi todas las lesiones fueron descritas como muy leves.

Una persona murió en el suroeste de Beirut en un ataque israelí, según el Ministerio de Salud libanés, y otro ataque alcanzó un apartamento en la capital, dejándolo envuelto en llamas. Tras los ataques, el ejército israelí aseveró que apuntó a un miembro de Hezbollah vinculado a Irán.

En el este del Líbano, un ataque contra un apartamento hirió a un funcionario local de la rama libanesa de la Hermandad Musulmana y mató a sus dos hijos, informó la agencia estatal de noticias. Durante los últimos dos años, Israel ha atacado a funcionarios del grupo, conocido como al-Jamaa al-Islamiya o el Grupo Islámico.

Más de 600 personas han muerto en Líbano desde que comenzaron los combates, informó el Ministerio de Salud, y casi 800.000 han sido desplazadas internamente, según la agencia de la ONU para los refugiados.

Israel también dijo que había iniciado una oleada de ataques contra Irán dirigidos a infraestructura. El ejército señaló que la fuerza aérea israelí había atacado más de 200 objetivos en Irán durante las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y fábricas de armas.

Antes de la explosión en la plaza Ferdowsi de Teherán, el ejército de Israel emitió una advertencia en su cuenta de X en idioma farsi de que "realizaría operaciones" allí más tarde en el día.

"Su presencia en estas áreas pone su vida en riesgo", aseguró el ejército israelí.

No estaba claro cómo la gente en Teherán habría podido ver el mensaje, con el internet cortado por la teocracia iraní, aunque muchos tienen formas de eludirlo.

El funcionario de seguridad Ali Larijani, que participaba en las manifestaciones del Día de Quds, dijo a medios iraníes que cubrían el evento que el presunto ataque israelí era una "señal de su desesperación".

Las autoridades iraníes dicen que allí han muerto más de 1.300 personas, e Israel ha reportado 12 muertes. Estados Unidos ha perdido al menos 11 soldados, mientras que otros ocho han sufrido heridas graves.

En su publicación del viernes por la mañana, Trump manifestó que "estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militarmente, económicamente y de otras maneras".

"Han estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como el 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando", escribió Trump. "¡Qué gran honor es hacerlo!".

Larijani indicó que Trump no entiende que "cuanta más presión ejerza sobre el pueblo, mayor será su fuerza de voluntad".

El presidente francés Emmanuel Macron anunció el viernes que un soldado francés murió en un ataque contra Irbil, en la región kurda del norte de Irak. Francia había dicho previamente que seis soldados resultaron heridos en un ataque con drones en Irbil, donde tropas francesas están desplegadas como parte de una misión multinacional antiterrorista que apoya a las fuerzas iraquíes en su lucha contra militantes del grupo Estado Islámico.

En la misma región, funcionarios del Reino Unido informaron que varios estadounidenses sufrieron heridas leves el miércoles cuando ataques con drones alcanzaron una base en Irbil que alberga tanto tropas británicas como norteamericanas.

Italia reportó que una base donde tiene tropas en Irbil también fue alcanzada el miércoles, pero que no hubo heridos. El contingente italiano en la región entrena a tropas kurdas locales a solicitud del gobierno iraquí.

El ejército de Estados Unidos dijo que los esfuerzos de recuperación continuaban en el oeste de Irak para intentar encontrar a los otros dos tripulantes del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló, después de que se recuperaran cuatro cuerpos.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que el accidente no estuvo relacionado con fuego amigo ni con fuego hostil, y que estuvieron involucradas dos aeronaves, incluida una que aterrizó de forma segura.

El KC-135 es la cuarta aeronave cuya caída se ha reconocido públicamente como parte de las operaciones contra Irán.