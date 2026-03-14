Suspenso en el juicio por Johana Ramallo

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La audiencia celebrada ayer en el juicio por delitos vinculados a la muerte de Johana Ramallo tuvo que suspenderse tras un momento de fuerte tensión en los tribunales federales de La Plata: Marta Ramallo, madre de la joven, se descompensó mientras escuchaba el testimonio de un perito que describía el estado en que fueron hallados los restos de su hija.
El episodio ocurrió durante la declaración del perito Norberto López Ramos, quien brindaba detalles técnicos sobre las condiciones en las que aparecieron los restos. En medio de ese relato, según se informó, la mujer se sintió mal y debió ser asistida, por lo que el tribunal resolvió interrumpir la audiencia.
El proceso judicial que se desarrolla actualmente no juzga directamente su muerte, sino una serie de delitos que, según la acusación, rodeaban el contexto en el que ocurrió su desaparición. La investigación sostiene que en la denominada Zona Roja de la ciudad operaba una organización dedicada a la explotación sexual, la trata de personas y estupefacientes.
En el banquillo de los acusados están Carlos Rodríguez, alias “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos enfrentan cargos por presunta participación en esa estructura delictiva, además de acusaciones por encubrimiento agravado y falso testimonio.
En las últimas jornadas del debate también surgieron planteos que podrían tener impacto en el juicio. Los abogados de la querella, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, solicitaron que Marta Ramallo vuelva a declarar durante esta etapa del proceso al considerar que podría aportar datos relevantes vinculados a la investigación.
Mientras esas definiciones siguen pendientes, el juicio continúa avanzando en medio de un proceso que sigue siendo seguido de cerca por la familia de la víctima y por organizaciones que acompañan el reclamo de justicia.
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