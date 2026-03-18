Vulneró la confianza de quien le daba de comer

Un robo con una modalidad llamativa se registró en La Plata y generó preocupación entre comerciantes de la zona.

El hecho ocurrió en el local “Abuela Grillo”, ubicado en calle 66 entre 19 y Plaza Sarmiento.

La dueña llegó al lugar y se encontró con la puerta cerrada desde adentro. Al mirar, vio a un hombre que reconoció enseguida, ya que solía ir al comercio a pedir ayuda.

Tras insistir, el sujeto le abrió. En ese instante la mujer pensó que su hijo lo había dejado pasar. Pero dentro del local había al menos otro cómplice.

Segundos después, la situación mutó con un grito y los sospechosos escaparon corriendo en distintas direcciones.

Madre e hijo intentaron seguirlos y lograron recuperar algunos objetos, pero los delincuentes se llevaron cerca de un millón de pesos, 16 alfajores marca “Cometa”, 10 paquetes de galletitas “Mom`s” y una billetera con documentación y tarjetas.

Según la víctima, uno de los ladrones sería conocido en el barrio por frecuentar comercios en busca de alimentos, lo que abre interrogantes sobre el uso de la confianza para cometer el delito. Ambos escaparon y son intensamente buscados.

Afortunadamente, al margen del shock nervioso, ambas víctimas resultaron ilesas. Ya radicaron la denuncia.