La política desinflacionaria, ¿éxito o espejismo?

Megacausa IOMA: elevan a juicio a 19 imputados acusados de corrupción
Megacausa IOMA: elevan a juicio a 19 imputados acusados de corrupción
Del Pincha a la Selección: Tomás Palacios, la gran sorpresa de los convocados por Scaloni para la fecha FIFA
Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
Cayó uno de los acusados de intentar robar una sucursal del Banco Nación de La Plata
Tiene 14 años, se fundió el colegio en donde estaba y no encuentra lugar de La Plata: "Ya no sé qué hacer"
VIDEO. ¡Qué actor! Verón protagoniza la promo de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal"
Conmoción en La Plata: un hombre murió mientras caminaba por Camino Centenario
Nadie está seguro en La Plata: así se metieron a robar en un barrio cerrado de Gorina
Se confirmó dónde jugará Argentina el partido amistoso frente a Guatemala
El petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y podría impactar en el precio de la nafta
El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
Bono extra para jubilados y pensionados de ANSES en abril: ¿de cuánto será?
Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei
Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo
El estacionamiento medido de La Plata ya cuesta más caro: subió a $1.000 en hora pico
Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense
VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán
Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras
Lo que dejó el lanzamiento de la usina de ideas de Kicillof, con una fuerte mirada nacional
Análisis | Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata
Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Agustín Kozak
eleconomista.com.ar
Aún sobrevuela en la opinión pública la idea de que el abordaje del problema inflacionario del gobierno de Javier Milei ha sido relativamente exitoso, a pesar del repunte del IPC de los últimos seis meses. Esta creencia se apoya en dos elementos:
LE PUEDE INTERESAR
La meta del 0 por ciento de Milei ¿es posible?
LE PUEDE INTERESAR
¿Habrá golpe de timón?
El “inédito” ajuste de las cuentas públicas y la supuesta eliminación de la dominancia fiscal.
La caída del IPC del 25% mensual (diciembre de 2023) al 3% (enero de 2026), un desplome difícil de ignorar.
La idea de “inédito”, entendida como “la primera vez que se hace algo así”, es muy discutible: los pilares del programa -atraso cambiario, tasas de interés reales muy positivas, congelamiento salarial y apertura comercial- están lejos de ser novedosos. Pero no quiero detenerme en los ingredientes, sino en los resultados.
Y cuando hablo de resultados, no me refiero a sus consecuencias productivas de la combinación de apertura comercial, atraso cambiario y tasas elevadas. Porque es obvio que, sin una reforma tributaria profunda previa y con la infraestructura deteriorándose al ritmo de la desidia oficial, difícilmente haya un destino distinto al de un proceso de desindustrialización acelerada.
Sólo basta con observar el EMAE y el empleo registrado, dos indicadores con apertura sectorial, para comprobar que los sectores que más sufren la actual política económica son aquellos aportan algo de complejidad a la estructura productiva nacional y generan empleo de calidad.
La destrucción de puestos de trabajo registrado debe ser imputada como otra consecuencia económica del Sr. Milei. Es especialmente elocuente que incluso sectores muy favorecidos por este modelo, como la minería, destruyan empleo formal. Los militantes mediáticos del gobierno se aferran al aumento del cuentapropismo para relativizar las críticas laborales, como si ese incremento no expusiera las crecientes dificultades para “llegar a fin de mes” o la precarización del mercado de trabajo. Pero no es mi punto aquí.
Así como alguna vez, Mauricio Macri pidió ser evaluado por su capacidad para reducir la pobreza, quiero enfocarme en el terreno donde el propio gobierno pide ser evaluado: su efectividad desinflacionaria. En este sentido, el “Ajuste más Grande de la Historia de la Humanidad” pudo haber reducido la inflación del 25% al 3% (recordemos que ese 25% inicial fue consecuencia de una devaluación del 50% realizada por el propio gobierno para cerrar una brecha cambiaria que el entonces candidato había contribuido a ensanchar con declaraciones explosivas). Pero, aun así, su efectividad es bastante pobre.
Comparado con otros planes de estabilización, transcurridos 24 meses de implementación, el Plan Milei es el que más inflación acumula. En el plano local, su desempeño sólo es mejor a un Plan Austral ya fuera de control para esa altura. Los programas de convertibilidad y de pos-convertibilidad fueron mucho más eficientes. Al cabo de dos años desde su implementación, el programa de Milei acumula el doble de inflación que el de Menem o el de Néstor Kirchner.
Y la experiencia internacional deja más expuesto al gobierno: todos los planes exitosos seleccionados acumularon menos inflación que el de Milei tras dos años de implementación. A esta altura Israel y Brasil tenían la mitad de la inflación acumulada por Argentina; Chile y México en el orden del 60%. Sólo se acerca Perú, con el 80%.
Notar que este análisis se cierra antes de que el viento internacional sople de frente. La crisis petrolera amenaza con fortalecer la ya resiliente inercia inflacionaria. Podrá ser usado como excusa, pero la baja efectividad viene de antes. Sin ahondar en la devastación de la infraestructura, la desindustrialización, la destrucción de empleo de calidad y el avance de la informalidad laboral, basta decir que son costos demasiado elevados para una política económica que exhibe resultados tan mediocres, incluso evaluada bajo su vara preferida: la inflación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí