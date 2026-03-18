Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ESTUDIANTES YA CAMBIA DE CHIP

Volvió después del partido: Copa y Apertura

El lunes le toca enfrentar en UNO a Central Córdoba y mañana conocerá a sus rivales de Libertadores, clave el primero

Volvió después del partido: Copa y Apertura

Al Pincha se le aproxima una dura seguidilla entre copa y torneo / UNO

18 de Marzo de 2026 | 02:16
Edición impresa

Después de lo que fue su presentación de anoche en el Parque San Martín de Mendoza, el plantel de Estudiantes pegó la vuelta de inmediato a Buenos Aires para cambiar el chip y ponerse en modo próxima fecha y a la espera de sus rivales en la Copa Libertadores.

La delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico, utilería y unos pocos dirigentes, se fue del mismo estadio hacia el aeropuerto El Plumerillio, sin ni siquiera pasar por el hotel Diplomatic, en donde estuvo concentrando a la espera del partido ante el Gimnasia mendocino. Es que el paro aeronáutico que hoy afectará a todo el país pudo en alerta a los encargados de la logística albirroja y por eso el retorno fue de inmediato en un vuelo chárter, para no quedar “presos” de las decisiones gremiales que podían influenciar en una puesta a punto que no tiene descanso.

 

U. Central, Mirassol, Barcelona, DIM, Sp. Cristal o Tolima será su primera rival, en condición de visita

 

Estudiantes ya dio vuelta la página. Es verdad que quedan muchas cosas por conversar y mejorar pero no hay mucho tiempo para perder, ya que el lunes estará jugando su partido por el torneo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, clave para las aspiraciones de Estudiantes además de ser un partido con alguna relevancia por la fuerte presencia de Pablo Toviggino en su presencia allí. El árbitro desginado fue Nicolás Ramírez para el encuentro.

Para este partido el técnico podrá tener con más minutos de entrenamiento a Gabriel Neves, lo mismo que Adolfo Gaich, que en algún momento tuvieron que meterse al campo de juego para disimular ausencias. También le servirán estos días a Eros Mancuso, que está buscando su mejor forma física para volver a ser ese jugador que vino a buscar Fortaleza.

Pero la gran atracción para estos días será el sorteo de la próxima Copa Libertadores, que será mañana por la noche en Luque, en la sede la Conmebol. El evento será en horario nocturno y tendrá la presencia del vicepresidente Martín Gorostegui y del secretario técnico Marcos Angeleri.

Estudiantes sabe que la primera semana de abril estará debutando en condición de visitante con un rival del Bombo 4 y la atención está puesta en la distancia a recorrer: de los seis equipos posibles hay cuatro que tienen muchísimos kilómetros de distancia. Ya sabe que no jugará contra los argentinos Platense ni Central Córdoba, por eso sus posibles contrincantes son Independiente Medellín o Dpeortes Tolima (ambos en Colombia y ninguno con vuelo directo), Universidad Central de Venezuela (con sede en Caracas y una montaña de problemas administrativos y politicos a resolver), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Sporting Cristal (Lima, Perú) o Mirassol de Brasil (hará de local en San Pablo). Salvo este último, el más complejo, los otros le demandarán muchas horas de vuelo, logística y pérdida de tiempo. Por eso es clave este item del sorteo.

LEA TAMBIÉN

Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas

"El sueño de mi hijo, destruido": el drama de la familia que el temporal dejó sin casa en La Plata

Kadijevic se lesionó y quedó descartado para viajar a Tucumán: ¿debuta el joven Máximo Cabrera?

Tiago Palacios, figura en Mendoza, le permitió a Estudiantes ganarle a Gimnasia 2 a 1 y dar vuelta la historia

Misterio y conmoción en Villa Elvira: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
+ Leidas

Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa

Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono

Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza

Un grave déficit habitacional, aun sin una solución
Últimas noticias de Deportes

Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”

Ganó de nuevo y estiró su invicto como visitante
Espectáculos
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Bersuit celebra los 25 años de un disco que fue “defender un título”
Tras ganar el Gardel, Ariel Prat se presenta en La Plata
“Abandonar a un hijo es un montón”: Juana Repetto, sobre el dilema con su ex
“Se me caían las lágrimas del dolor”: el duro momento de Cami Homs
Policiales
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Excarcelaron a la joven que apuñaló a su exnovio
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Un puntazo en el pecho lo dejó al borde de la muerte
Política y Economía
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
La inflación mayorista volvió a desacelerarse
Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Kicillof lanzó su usina de ideas con una fuerte mirada nacional
La Ciudad
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
Estacionamiento medido: sube a $1.000 en hora pico
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla