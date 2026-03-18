Volvió después del partido: Copa y Apertura

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El lunes le toca enfrentar en UNO a Central Córdoba y mañana conocerá a sus rivales de Libertadores, clave el primero
Después de lo que fue su presentación de anoche en el Parque San Martín de Mendoza, el plantel de Estudiantes pegó la vuelta de inmediato a Buenos Aires para cambiar el chip y ponerse en modo próxima fecha y a la espera de sus rivales en la Copa Libertadores.
La delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico, utilería y unos pocos dirigentes, se fue del mismo estadio hacia el aeropuerto El Plumerillio, sin ni siquiera pasar por el hotel Diplomatic, en donde estuvo concentrando a la espera del partido ante el Gimnasia mendocino. Es que el paro aeronáutico que hoy afectará a todo el país pudo en alerta a los encargados de la logística albirroja y por eso el retorno fue de inmediato en un vuelo chárter, para no quedar “presos” de las decisiones gremiales que podían influenciar en una puesta a punto que no tiene descanso.
U. Central, Mirassol, Barcelona, DIM, Sp. Cristal o Tolima será su primera rival, en condición de visita
Estudiantes ya dio vuelta la página. Es verdad que quedan muchas cosas por conversar y mejorar pero no hay mucho tiempo para perder, ya que el lunes estará jugando su partido por el torneo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, clave para las aspiraciones de Estudiantes además de ser un partido con alguna relevancia por la fuerte presencia de Pablo Toviggino en su presencia allí. El árbitro desginado fue Nicolás Ramírez para el encuentro.
Para este partido el técnico podrá tener con más minutos de entrenamiento a Gabriel Neves, lo mismo que Adolfo Gaich, que en algún momento tuvieron que meterse al campo de juego para disimular ausencias. También le servirán estos días a Eros Mancuso, que está buscando su mejor forma física para volver a ser ese jugador que vino a buscar Fortaleza.
Pero la gran atracción para estos días será el sorteo de la próxima Copa Libertadores, que será mañana por la noche en Luque, en la sede la Conmebol. El evento será en horario nocturno y tendrá la presencia del vicepresidente Martín Gorostegui y del secretario técnico Marcos Angeleri.
Estudiantes sabe que la primera semana de abril estará debutando en condición de visitante con un rival del Bombo 4 y la atención está puesta en la distancia a recorrer: de los seis equipos posibles hay cuatro que tienen muchísimos kilómetros de distancia. Ya sabe que no jugará contra los argentinos Platense ni Central Córdoba, por eso sus posibles contrincantes son Independiente Medellín o Dpeortes Tolima (ambos en Colombia y ninguno con vuelo directo), Universidad Central de Venezuela (con sede en Caracas y una montaña de problemas administrativos y politicos a resolver), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Sporting Cristal (Lima, Perú) o Mirassol de Brasil (hará de local en San Pablo). Salvo este último, el más complejo, los otros le demandarán muchas horas de vuelo, logística y pérdida de tiempo. Por eso es clave este item del sorteo.
POR MES*
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