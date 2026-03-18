Arasa, otra vez quedó bajo la lupa en Mendoza

Nazareno Arasa volvió a quedar en el centro de la escena en la noche de Mendoza, con un arbitraje que generó polémica por su criterio permisivo en algunas acciones y excesivamente cortado en otras. El juez permitió el juego brusco en varios pasajes, pero al mismo tiempo interrumpió constantemente el ritmo del partido, sin aplicar en reiteradas ocasiones la ley de ventaja.

No es la primera vez que Arasa queda bajo la lupa en un partido del Pincha. En un antecedente reciente, en el empate 1-1 ante Barracas Central en UNO.

En el encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el desarrollo del primer tiempo fue friccionado, con constantes interrupciones que atentaron contra la fluidez del juego. Sin embargo, las mayores polémicas llegaron por acciones puntuales que no fueron sancionadas.

La más claras fueron codazos, la primera de Módica sobre Tiago Palacios, un golpe en el rostro sin disputa de balón. Y la segunda, una similar que tuvo como protagonista a Gastón Benedetti, en una jugada que también generó reclamos, aunque con menor intensidad.

Ya en el final del partido, no observó un pisotón de Antonini sobre Adolfo Gaich. Además tuvo una actuación de tarjeta fácil con siete amonestaciones, aunque el dato es que cinco de ellas fueron contra Estudiantes