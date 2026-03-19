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Les gritó y frustró el robo: tres detenidos tras intentar cortar el candado de una bici

Les gritó y frustró el robo: tres detenidos tras intentar cortar el candado de una bici
19 de Marzo de 2026 | 01:31
Edición impresa

Un intento de robo fue frustrado en 528 y 2, en La Plata, cuando una mujer de 46 años sorprendió a tres sospechosos que intentaban cortar el candado de su bicicleta frente a su panadería. Al advertir la maniobra, les gritó y los delincuentes escaparon, pero un rápido operativo policial permitió interceptarlos en 3 y 35. Se trata de dos hombres de 26 y 33 años y una mujer de 31. En su poder tenían dos pinzas corta candados y la bicicleta sustraída. Además, uno de ellos registraba un pedido de captura activo. Interviene en la causa la UFI N°6.

 

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