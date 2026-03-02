“Nos costó, no le encontramos la vuelta”

El técnico de Gimnasia, como siempre, no buscó excusas ni metió palabras difíciles para hablar del rendimiento de Gimnasia. Valoró el punto pero reconoció que futbolísticamente están en deuda.

Está clarísimo que nos costó, no le encontramos nunca la vuelta. El partido pasado merecíamos ganar y lo perdimos, hoy merecíamos menos y nos llevamos un punto”, contó de arranque.

Lamentó no haber podido sostener el resultado dos veces, reconoció cancancio en el segundo tiempo y que buscó mejorar con los cambios.