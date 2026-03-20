El riesgo país continúa arriba de los 600 puntos

20 de Marzo de 2026 | 03:01 Edición impresa

Por la volatilidad global derivada de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país volvió a subir y se acercó a los 630 puntos básicos. Sin embargo, sobre el final de la rueda cerró en 602 unidades.

El indicador que elabora el JP Morgan mostró variaciones en un contexto marcado por la incertidumbre de los mercados globales, lo que provocó un retroceso en los bonos argentinos que operan en el exterior de hasta 1%.

Mientras que las acciones argentinas que operaron en Wall Street registraron números mixtos.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval ganó 2,8% en pesos y 3% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

El tipo de cambio mayorista avanzó $0,5 hasta los $1.394,5.

Con este nivel, la cotización se posiciona a 17,4% del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.637,01.

El volumen operado en el segmento contado superó los u$s590,5 millones.

El dólar oficial subió en el segmento mayorista, pero se sostuvo por debajo de la franja de los $1.400.

En lo que va de la semana, la divisa estadounidense retrocede $5,5 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

En tanto, los contratos de dólar futuro alternaros subas y bajas leves. El mercado espera que el dólar mayorista se ubicará a $1.406 para fines de marzo. En total, las operaciones de la jornada totalizaron los u$s1.119 millones.

A nivel minorista, el dólar volvió a cerrar a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5.

En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedia los $1.420,41.

Por otro lado, los dólares paralelos cotizan con bajas.

El dólar MEP operó a $1.419,77, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.466,86.

El dólar blue cayó a $1.430 para la venta.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas en casi todas las ruedas, con un promedio diario de U$S67 millones.

Pero la acumulación de reservas enfrenta limitaciones, principalmente por los pagos de deuda y la evolución de los activos internacionales.

El tipo de cambio local logra sostener su estabilidad gracias a factores domésticos, como la mayor oferta de divisas y la intervención del BCRA.

Sin embargo, el equilibrio sigue siendo delicado y dependerá de la capacidad oficial para consolidar la acumulación de reservas sin generar presiones inflacionarias.

El precio del petróleo llegó a superar la barrera de los U$S110 por barril.