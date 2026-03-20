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A más del 50% de los industriales les preocupa los problemas financieros

A más del 50% de los industriales les preocupa los problemas financieros
20 de Marzo de 2026 | 03:02
Edición impresa

Más de la mitad de los empresarios industriales aún cree que no hay demanda suficiente para aumentar la producción, una tendencia que se repite los últimos meses, pero que en la última medición se agrega un dato más: se acrecentaron los problemas financieros.

Así, el Indicador de confianza empresarial (ICE) de la industria manufacturera se ubicó en el -18,7% en febrero, mejor nivel en los últimos 8 meses, pero debajo de los valores del tercer trimestre del 2025, informó el INDEC.

La demanda interna insuficiente se despega por un amplísimo margen (51,9%) del resto de los factores que los empresarios industriales sostienen como causa del impedimento de acrecentar la producción, luego de ella se encuentra la competencia de productos importados con el 11,8%, y en tercer lugar la incertidumbre económica con el 6,7%.

En cuanto a la pregunta de si considera que la situación empresarial actual de su negocio es: 64% dice que normal, el 29,6% mala, y solo el 6,4% buena. Sobre la situación financiera actual, para el 65,1% es normal, para el 23,5% es mala, y para el 11,4% es buena. Referido al acceso al crédito, el 58,4% dijo que es normal, el 35,1% dijo que es difícil, y para el 6,4% es fácil.

Los factores que han empeorado en comparación con tres meses atrás, para los empresarios industriales son, la demanda externa insuficiente, competencia de productos importados, la escasez de mano de obra en general y calificada.

CAMARCO

Según el indicador CAMARCO, el costo de la construcción registró un incremento del 1,3% en febrero respecto de enero, por debajo de la inflación de ese mes que había subido 2,9%.

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De esta manera, el acumulado anual aumenta el 3,6%.

El indicador del costo de materiales se ubicó en 22.007,9 puntos, con una variación mensual del 1,1% y un acumulado anual del 3,2%. El De la mano de obra alcanzó los 15.708,2 puntos, con un incremento mensual del 1,7% y un acumulado anual del 4,5%.

 

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