Defensa le ganó a Unión y quedó cerca de la cima

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Defensa y Justicia derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en Florencio Varela, por la duodécima jornada de la Zona A del Torneo Apertura. Con este triunfo, el Halcón escala a la segunda colocación del grupo y es escolta de Vélez. Por su parte, el Tatengue perdió la oportunidad de prenderse a esa disputa por el segundo puesto.
El equipo de Florencio Varela jugó más de un tiempo con un jugador menos, tras la expulsión de Rubén Botta, pasada la primera media hora de partido, tras trenzarse a los empujones con los jugadores visitantes en un tumulto, luego de una infracción ante él. Más tarde, Soso fue expulsado.
Los gritos llegaron en el complemento, a los 25 minutos Lucas Souto rompió el cero en el marcador, mientras que Juan Gutiérrez selló el 2-0 y el triunfo para Defensa y Justicia.
Con esta derrota, Unión volvió a caer fuera de Santa fe luego de tres partidos. En tanto, que el Halcón sumó su segunda victoria al hilo. La próxima fecha juega con Instituto y el Tate con Deportivo Riestra.
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