Nueva Vicentin Argentina informó que el incendio registrado en la noche del martes en su planta de Ricardone fue controlado durante la madrugada de este miércoles y que no se registraron víctimas ni personas heridas.

A través de un comunicado, la compañía indicó que el siniestro comenzó alrededor de las 22 y que, desde ese momento, se activaron los protocolos internos de seguridad junto con la evacuación preventiva e inmediata del personal presente en la planta.

Según detalló la empresa, el foco ígneo pudo ser controlado aproximadamente a la 1.00 de este miércoles, mientras que la zona afectada fue aislada del resto de las instalaciones productivas para avanzar con tareas de enfriamiento, inspección y evaluación de daños.

La firma agradeció especialmente la labor de las dotaciones de bomberos de Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Oliveros, Timbúes, Rosario y Pérez, además de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que participaron del operativo.

Asimismo, destacó la colaboración de compañías vecinas del cordón agroindustrial, que aportaron materiales e insumos para afrontar la emergencia, además del acompañamiento del gremio y de otras personas que participaron de las tareas durante toda la noche.

La compañía indicó finalmente que continuará informando sobre la evolución de la situación y la valoración de los daños materiales provocados por el incendio.