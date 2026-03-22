Irán ataca con misiles de más largo alcance y hay preocupación en Europa

Equipos de rescate israelíes, en Arad, donde cayó el misil iraní / AP

Un misil iraní impactó ayer en Arad, en el sur de Israel, y dejó 59 heridos, según informaron servicios de emergencia israelíes. El ataque ocurrió después de un primer impacto en Dimona, localidad donde se encuentra una instalación nuclear en el desierto del Néguev.

El servicio de emergencias Magen David Adom indicó que los heridos fueron trasladados a hospitales mediante ambulancias, unidades móviles de cuidados intensivos y helicópteros. Bomberos israelíes informaron dos impactos directos de misiles balísticos, daños en al menos tres edificios y un incendio. En Dimona, los servicios de rescate atendieron a personas con heridas por metralla.

Autoridades iraníes reivindicaron el lanzamiento de misiles y lo atribuyeron a una respuesta a un ataque contra el complejo nuclear de Natanz. Según la organización iraní de energía atómica, no se registraron fugas de material radiactivo. La agencia iraní Mizan también informó ausencia de filtraciones tras nuevos ataques sobre esa instalación.

Israel mantiene una política de ambigüedad sobre su capacidad nuclear. La planta de Dimona es presentada oficialmente como un centro de investigación y suministro energético, aunque reportes internacionales la vinculan con el desarrollo de armamento nuclear.

Escalada militar y declaraciones

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que se trató de una “noche muy difícil” y sostuvo que el país continuará con los ataques contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, indicó que “la intensidad de las operaciones aumentará”. El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, declaró que “la guerra continúa”.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, pidió moderación para evitar riesgos de accidente nuclear. Rusia señaló que los ataques sobre instalaciones nucleares implican riesgo de catástrofe en la región.

El ejército israelí informó ataques en Teherán contra el centro universitario Malek-Ashtar. En paralelo, residentes reportaron bombardeos en la capital iraní durante la madrugada y la mañana, en coincidencia con las celebraciones del fin del Ramadán.

Irán atacó además la base aérea de Diego García, una instalación conjunta de Reino Unido y Estados Unidos en el océano Índico, ubicada a unos 4.000 kilómetros de territorio iraní. Autoridades británicas no precisaron el alcance del ataque. Funcionarios y analistas indicaron que el lanzamiento podría implicar el uso de misiles de mayor alcance o tecnología derivada del programa espacial.

Operaciones y despliegues internacionales

El ejército de Israel sostuvo que Irán disparó un misil balístico intercontinental de dos etapas. El Ministerio de Defensa británico señaló que Irán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos informó la destrucción de una instalación subterránea en la costa iraní con misiles de crucero antibuque y lanzadores móviles. El jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, afirmó que la operación redujo la capacidad iraní para afectar la navegación en la zona.

Irán lanzó misiles a Dimona, cerca de la instalación nuclear en el desierto del Néguev

Washington desplegó tres buques de asalto anfibio adicionales y alrededor de 2.500 marines en la región, según funcionarios estadounidenses. Emiratos Árabes Unidos y otros países expresaron disposición a garantizar la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte registró un aumento superior al 50% en el último mes y se ubica en torno a los 105 dólares por barril. Irán restringe el tránsito en el estrecho, por donde circula una parte relevante del comercio global de petróleo y gas.

Impacto regional y balance del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país está próximo a alcanzar sus objetivos militares y prevé reducir operaciones, aunque descartó un alto el fuego. Estados Unidos e Israel han señalado como objetivos la neutralización de programas nucleares y de misiles iraníes.

Analistas estiman que Irán mantiene capacidad de respuesta. El especialista Neil Quilliam indicó que las operaciones podrían continuar entre cuatro y seis semanas.

El ministro de Defensa israelí dijo que la intensidad de las operaciones aumentará

Desde el inicio del conflicto murieron más de 1.300 personas en Irán. En Israel se registraron 15 muertes por misiles iraníes y otras cuatro en Cisjordania. Al menos 13 militares estadounidenses murieron, junto con más de una docena de civiles en países del Golfo.

El líder supremo iraní Alí Jamenei murió durante el conflicto. Mojtaba Jamenei asumió funciones y no participó en actos públicos recientes, incluida la oración del Aíd al-Fitr en Teherán.

Frentes activos en la región

En el Líbano, el ejército israelí informó una operación terrestre y la muerte de al menos cuatro milicianos. El grupo Hezbollah señaló enfrentamientos con tropas israelíes en la localidad de Khiam. Según autoridades libanesas, los ataques en ese país dejaron más de 1.000 muertos y más de un millón de desplazados.

El conflicto se desarrolla en su cuarta semana y se extendió a países del Golfo, con impacto en el mercado energético y en la seguridad regional.