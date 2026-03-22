Donald Trump, a fondo: amenaza directa al régimen iraní

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron en las últimas horas tras una serie de publicaciones del presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta oficial de Truth Social, en las que lanzó amenazas directas contra la infraestructura energética iraní y aseguró que su país ya logró avances decisivos en el conflicto.

En un mensaje difundido anoche exactamente a las 20.44 (hora argentina), Trump advirtió sobre una posible ofensiva militar si Irán no toma una medida concreta respecto a una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz dentro de las próximas 48 HORAS a partir de este preciso momento, ¡los Estados Unidos de América atacarán y destruirán por completo sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió.

Al parecer, se refería a la Central Nuclear de Bushehr, única sede nuclear en funcionamiento en Irán, fundamental en su infraestructura energética. Así, configuró una respuesta a la amenaza del régimen iraní tras el misil que lanzó ayer cerca del complejo nuclear en el desierto de Néguev (ver pág. 3).

El Estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio global de petróleo y su eventual cierre o restricción representa una amenaza directa para los mercados energéticos internacionales.

La advertencia de Trump fue un ultimátum con plazo definido, y explicitó posibles blancos de ataque.

“Estamos semanas adelantados”

Horas antes, a las 19.37 (hora argentina), el mandatario había publicado otro mensaje en el que sostuvo que Estados Unidos ya logró neutralizar la capacidad militar iraní y cuestionó la cobertura mediática sobre el conflicto. “Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa, y aun así su analista de poca monta, David Sanger, dice que no he cumplido mis propios objetivos. ¡Sí los he cumplido, y con semanas de adelanto! Su liderazgo ha desaparecido, su marina y su fuerza aérea están acabadas, no tienen absolutamente ninguna defensa, y quieren hacer un acuerdo. ¡Yo no! Estamos semanas adelantados al calendario. Al igual que con su incompetente cobertura electoral sobre mí, ¡el fracasado The New York Times siempre se equivoca! Presidente DJT”, afirmó.

Las declaraciones se producen en el marco de un conflicto en curso cuya evolución ha generado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente. Hasta el momento, no se difundieron respuestas oficiales inmediatas por parte del gobierno iraní a los mensajes publicados por el presidente estadounidense.

Los posteos de Trump marcan un endurecimiento del tono y combinan advertencias militares con afirmaciones sobre supuestos logros estratégicos ya alcanzados. El uso de mayúsculas y expresiones enfáticas, habituales en sus comunicaciones en redes sociales, vuelve a ser parte central de su mensaje en un contexto de alta tensión internacional.

Mensajes que confunden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se contradecía, horas antes, en la misma publicación en redes sociales e incluso en la misma frase. En las últimas horas, envió un torrente de señales contradictorias sobre la guerra con Irán que plantean más preguntas sobre el rumbo del conflicto y la estrategia de su administración.

El mandatario afirmó el viernes, en el lapso de unas pocas horas, que analizaba la posibilidad de poner fin gradualmente a la guerra mientras que su gobierno confirmó que había enviado más tropas a Oriente Medio y, en un esfuerzo por reducir el impacto económico en los mercados energéticos mundiales, Estados Unidos levantó las sanciones sobre una parte del petróleo iraní por primera vez en décadas, aliviando parte de la presión que Washington ha utilizado tradicionalmente como palanca.

La confusa combinación de acciones profundiza, entre los críticos de Trump, la sensación de que no existe una estrategia clara y de largo plazo para la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán. En su cuarta semana, el conflicto sigue un rumbo impredecible y no está claro un desenlace creíble, aun mientras la economía mundial se ve sacudida.

“eSTAMOS MUY CERCA”

Trump escribió el viernes por la tarde en su red social, tras otro día difícil en los mercados financieros: “Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos mientras consideramos poner fin gradualmente a nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio”.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos ha degradado adecuadamente la capacidad naval, de misiles e industrial de Irán y ha impedido que Teherán adquiera un arma nuclear.

Luego, insinuó que Estados Unidos podría retirarse del conflicto sin estabilizar el estrecho de Ormuz, el canal por el que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. El sitio ha sido devastado por ataques iraníes con misiles, drones y minas durante la guerra.

“El estrecho de Ormuz tendrá que ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo usan; ¡Estados Unidos no!”, escribió Trump. Pero, en otra contradicción, afirmó que Estados Unidos ayudaría si se lo pidieran, “pero no debería ser necesario una vez que la amenaza de Irán sea erradicada”.

Aunque el petróleo que atraviesa el estrecho suele tener como destino Asia y otros lugares, y no América del Norte, el caos afecta a Estados Unidos. El petróleo se compra y se vende a nivel mundial, por lo que una escasez de crudo para países asiáticos también eleva las pujas y los precios del petróleo que adquieren empresas en Estados Unidos.

iMPACTO EN LOS MERCADOS

Ese hecho, sumado a un ataque israelí contra los yacimientos de gas de Irán y a una represalia iraní que inutilizó una importante terminal para enviar gas natural licuado desde Qatar, contribuyó a hundir los mercados bursátiles de Estados Unidos el viernes, cuando el S&P cayó un 1,5%. También hubo un fuerte aumento de los precios del combustible en Estados Unidos.

Aunque Trump dijo que Estados Unidos estaba cerca de poner fin gradualmente a la guerra, la administración anunció el envío de tres buques de guerra más a la región con unos 2.500 marines adicionales. Fue la segunda vez en la semana que el gobierno informó sobre el despliegue de más fuerzas para el conflicto. Los militares señalan que unas 50.000 personas apoyan el esfuerzo bélico.

Trump ha descartado enviar tropas terrestres -aunque en un primer momento no lo descartó-, pero su administración ha insinuado un posible despliegue de fuerzas especiales o unidades similares.

Los marines enviados a la región son una unidad expedicionaria diseñada para desembarcos anfibios rápidos, pero su despliegue no significa que una invasión terrestre sea segura. Varios analistas han sugerido que, para asegurar finalmente el estrecho, podría requerirse la presencia de fuerzas de Estados Unidos sobre el terreno.

Trump avisó por el Estrecho de Ormuz: si no, volará una central iraní clave

El aumento de tropas se produjo apenas un día después de que se conociera que el Pentágono buscaba obtener 200.000 millones de dólares adicionales del Congreso para financiar la guerra. Esa cifra extraordinariamente alta no indica que la guerra estuviera reduciéndose.

La administración indicó que levantaría las sanciones a la venta de petróleo iraní, siempre que ya estuviera en el mar a partir del viernes. La medida fue un intento de ayudar a bajar los precios de la energía, que se han disparado, al permitir una venta más libre del petróleo que Irán dejó pasar por el estrecho.

También extiende un salvavidas financiero al gobierno iraní, al que Trump tiene en la mira.

El precio del petróleo

Su administración ha intentado otros métodos para bajar los precios del petróleo. Ha recurrido a la reserva estratégica de Estados Unidos y levantó sanciones sobre una parte del petróleo ruso. Aun así, el crudo Brent se mantuvo en 112 dólares por barril el viernes, y los analistas dicen que es probable que los precios del petróleo se mantengan altos durante meses, independientemente de los próximos pasos en la guerra.

Ese petróleo iraní finalmente habría llegado a otro país, pero ahora Estados Unidos y sus aliados también pueden pujar por él, escribió en X el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Y las contradicciones en la postura fueron evidentes en la publicación en la que Bessent anunció la medida, donde calificó a Irán como “la cabeza de la serpiente del terrorismo global”. Señaló que la administración tomaría medidas para impedir que Teherán se beneficie de las ventas, pero no estaba claro cómo se haría.

Incluso entre algunos republicanos, las contradicciones provocaron un inusual escepticismo público.

“Bombardeando a Irán con una mano y comprando petróleo iraní con la otra”, publicó en X ayer la representante de Carolina del Sur Nancy Mace.