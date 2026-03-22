Felinos inmortales bajo la arena de Arabia

Un hallazgo tan sorprendente como fascinante sacudió al mundo científico: restos momificados de guepardos fueron descubiertos en cuevas del norte de Arabia Saudita, cerca de la ciudad de Arar. Se trata de siete momias y huesos pertenecientes a otros 54 ejemplares, con una antigüedad que va desde unos 130 hasta más de 1.800 años. Un verdadero viaje al pasado felino. Aunque solemos asociar la momificación con el Antiguo Egipto, en este caso el proceso ocurrió de manera natural. Las condiciones secas de las cuevas, sumadas a temperaturas estables y a la ausencia de carroñeros, habrían permitido que los cuerpos se conservaran de forma extraordinaria. Los investigadores describen a los animales con ojos opacos y extremidades arrugadas, como si fueran cáscaras secas. “Es algo que nunca había visto antes”, reconoció un experto que no participó del estudio. El misterio no termina ahí. Los científicos aún no saben por qué tantos guepardos se encontraban en el mismo lugar. Una de las hipótesis sugiere que las cuevas podrían haber sido una guarida utilizada por las madres para parir y criar a sus cachorros. El descubrimiento, publicado en la revista Communications Earth and Environment, es inédito para grandes felinos momificados de forma natural. Además, permitió analizar los genes de estos animales y comprobar que son muy similares a los guepardos actuales de Asia y el noroeste de África. Esta información podría ser clave para futuros proyectos de conservación y reintroducción de una especie que hoy ocupa apenas el 9% de su territorio original y que lleva décadas sin verse en la Península Arábiga.