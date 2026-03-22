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Insólito: manejaba por la Autopista La Plata - Buenos Aires con 1,20 de alcohol en sangre y le secuestraron la licencia en un operativo

El operativo de control tuvo lugar a las 9 de la mañana en el peaje de Hudson donde el implicado reconoció que había tomado whisky 

22 de Marzo de 2026 | 16:11

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Agentes de Seguridad Vial detectaron a un hombre con 1,20 gramos de alcohol en sangre en plena Autopista La Plata-Buenos Aires. El hecho ocurrió en el marco de una fiscalización de rutina que el Ministerio de Transporte de la Provincia, bajo la gestión de Martín Marinucci, coordinó en el peaje Hudson. A pesar de una negativa inicial, el automovilista terminó por admitir su responsabilidad frente a las cámaras del personal.

El procedimiento quedó registrado de forma íntegra a través de cámaras que llevan los inspectores en su uniforme. En un primer momento, el conductor sostuvo que no había ingerido alcohol. Sin embargo, ante la contundencia del resultado del test, reconoció que consumió whisky la noche anterior. Esta contradicción quedó asentada en las actas de infracción correspondientes.

Tras la confirmación del resultado positivo, el personal de fiscalización detuvo la marcha del vehículo de manera definitiva. La normativa vigente en territorio bonaerense establece una política de alcohol cero al volante, por lo cual se procedió al secuestro de la licencia y al labrado de las multas pertinentes según el marco legal.

Este tipo de controles busca reducir la siniestralidad vial en los accesos principales a la capital provincial y a la Ciudad de Buenos Aires. La tecnología de filmación en tiempo real sirve como prueba irrefutable para la Justicia de Faltas ante casos de desobediencia o falsos testimonios por parte de los infractores.

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