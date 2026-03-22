Insólito: manejaba por la Autopista La Plata - Buenos Aires con 1,20 de alcohol en sangre y le secuestraron la licencia en un operativo

Así funcionarán los servicios en La Plata durante el día no laborable del 23 y el feriado del 24 de marzo
Así funcionarán los servicios en La Plata durante el día no laborable del 23 y el feriado del 24 de marzo
La emotiva despedida de Tomy: esparcieron las cenizas del chimpancé y plantaron un árbol en su memoria
Plan de obras y resguardo de la comunidad: reunión clave por la escuela de La Plata con clases suspendidas por asbesto
VIDEO. Insólito: manejaba por la Autopista La Plata con 1,20 de alcohol en sangre y le secuestraron la licencia
Patentes farmacéuticas: qué pasará con la provisión de medicamentos y cómo influirá en los precios
Boca, con goles de Aranda y Bareiro, le gana 2 a 0 a Instituto en La Bombonera
Etcheverry, a paso firme en Miami: venció a Jódar y se mete por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000
River, con goles de Montiel y Salas, le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto
VIDEO. La Plata: se hizo pasar por cliente, le robó la recaudación a una panadería y se dio a la fuga
Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
Festejos en el Club Los Tilos: un portón aplastó a una joven, sobrevivió y quedó internada en La Plata
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
VIDEO. Con gol de Messi, el Inter Miami venció 3 a 2 a New York City y escala a la punta de la Conferencia Este
Caso $LIBRA: el laberinto offshore que rodea a Novelli y los interrogantes que crecen
Entradas para el amistoso de Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo adquirirlas
La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios
Llegaron los primeros jugadores de la Selección: Palacios y De Paul ya están en Argentina
Con eje en la memoria y con la presencia de Julio Alak, hubo plenario sindical en La Plata
Amar sin asfixiar: cuando cuidar demasiado también puede dañar
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
Irán desafía el ultimátum de Trump y restringe el paso por el estrecho de Ormuz
Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El operativo de control tuvo lugar a las 9 de la mañana en el peaje de Hudson donde el implicado reconoció que había tomado whisky
Escuchar esta nota
Agentes de Seguridad Vial detectaron a un hombre con 1,20 gramos de alcohol en sangre en plena Autopista La Plata-Buenos Aires. El hecho ocurrió en el marco de una fiscalización de rutina que el Ministerio de Transporte de la Provincia, bajo la gestión de Martín Marinucci, coordinó en el peaje Hudson. A pesar de una negativa inicial, el automovilista terminó por admitir su responsabilidad frente a las cámaras del personal.
El procedimiento quedó registrado de forma íntegra a través de cámaras que llevan los inspectores en su uniforme. En un primer momento, el conductor sostuvo que no había ingerido alcohol. Sin embargo, ante la contundencia del resultado del test, reconoció que consumió whisky la noche anterior. Esta contradicción quedó asentada en las actas de infracción correspondientes.
Tras la confirmación del resultado positivo, el personal de fiscalización detuvo la marcha del vehículo de manera definitiva. La normativa vigente en territorio bonaerense establece una política de alcohol cero al volante, por lo cual se procedió al secuestro de la licencia y al labrado de las multas pertinentes según el marco legal.
Este tipo de controles busca reducir la siniestralidad vial en los accesos principales a la capital provincial y a la Ciudad de Buenos Aires. La tecnología de filmación en tiempo real sirve como prueba irrefutable para la Justicia de Faltas ante casos de desobediencia o falsos testimonios por parte de los infractores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí