Ministro en EE UU para la compra de helicópteros

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El ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunió en los Estados Unidos con el subsecretario de Guerra, Joseph Humire, para así avanzar en las negociaciones para la compra de helicópteros militares Black Hawk, más allá de las conversaciones por la situación de la guerra con Irán. Según trascendió, en el encuentro se analizó la posibilidad de adquirir -o incluso recibir en donación- helicópteros Black Hawk que el país norteamericano ya no utilice.
La eventual operación se realizaría a través del programa Foreign Military Sales (FMS), que permite a Washington vender equipamiento, servicios y entrenamiento a países aliados, garantizando estándares comunes y capacidad de interoperabilidad.
Desde el Ministerio de Defensa destacan que el objetivo es “mejorar la protección de infraestructura crítica en el país, como Vaca Muerta, centrales nucleares, puertos y yacimientos de minerales estratégicos”.
En ese sentido, los helicópteros Black Hawk permitirían una mayor capacidad de despliegue ante eventuales emergencias, aseguran.
El encuentro se dio en paralelo a la escalada de tensión en Medio Oriente por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque fuentes oficiales aclararon que Washington no solicitó asistencia militar a la Argentina.
Incluso señalaron que el país no cuenta actualmente con el equipamiento necesario -como sistemas antidrones en buques- para intervenir en ese tipo de escenarios.
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Antes del encuentro, Presti también se reunió con el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, y con Alberto Fohrig, ex funcionario del Ministerio de Seguridad argentino, que tiempo atrás fue nombrado como enlace para Haití por el secretario general del organismo, Albert Ramdin.
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