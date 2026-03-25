Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Sin referencia local

Subió el riesgo país en un mercado que mira a Irán

El indicador volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas operaron mixtas en Nueva York

Subió el riesgo país en un mercado que mira a Irán
25 de Marzo de 2026 | 02:27
Edición impresa

Mientras el petróleo llegó a superar los U$S100, el riesgo país volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas operaron mixtas en Nueva York.

A nivel nacional, no hubo operaciones en el mercado financiero por el feriado que recuerda los 50 años del golpe militar de 1976. En Wall Street, en cambio, los bonos argentinos subieron hasta 1,6%.

Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los 596 puntos básicos, pero con el correr de la jornada se ubicó en 603 unidades.

Las acciones argentinas que operan en el exterior (ADR) cotizaron con números mixtos. Las principales subas eran para Transportadora Gas del Sur (3,1%), Irsa (3,2%) e YPF (3,3%). En el extremo opuesto, las bajas eran encabezadas por Globant (-3,9%), Mercado Libre (-3,2%) y Edenor (-2,4%).

El dólar oficial no operó por el feriado del 24 de marzo. En la última cotización del viernes, el tipo de cambio cerró a $1.410 en Banco Nación.

La dinámica de la deuda argentina sigue ligada a los vaivenes internacionales en el precio del petróleo. “Aunque la atención del mercado continúa centrada en el estrecho de Ormuz, la volatilidad derivada del conflicto bélico seguirá teniendo impacto sobre los activos emergentes y distressed y, en consecuencia, sobre los bonos argentinos”, advirtió un reporte de PPI.

LE PUEDE INTERESAR

Retienen subsidios a empresas de transporte

LE PUEDE INTERESAR

En Trenque Lauquen piden frenar juicios por deudas

LICITACIÓN

El Gobierno Nacional dará a conocer hoy el menú de las ofertas para llevar adelante una nueva licitación de deuda pública, en donde buscará renovar vencimientos por casi $8 billones.

La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, publicará el set de bonos que pondrá el viernes a consideración del mercado. Los analistas aguardan conocer la estrategia que adoptará la conducción económica, frente al actual cuadro de situación interno y externo.

También continuará con la emisión del bono en dólares AL27, siendo su tercera licitación en donde buscará de conseguir otros US$150 millones.

Aquí será relevante el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado mucho más inquieto por la situación global: en la primera operación se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.

Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasa a ser fundamental para la cartera económica. El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dijo en los últimos días que aspira a aumentar el financiamiento en el mercado local.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei explicó en redes cómo piensa eliminar la inflación
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

Desde mañana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abrirán

Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei

El PJ con movidas separadas, cánticos 2027 y apuntando contra Milei
Últimas noticias de Política y Economía

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

A 50 años del Golpe Masiva marcha contra el olvido
Espectáculos
Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes
"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria
Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal
Policiales
¿Tortilla en mal estado?: otro testimonio alimenta el escándalo
Investigan la muerte de una estudiante de 25 años
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Rolando Barbano, blanco del robo menos esperado
Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso
Información General
Base lunar: la NASA establece una nueva prioridad
Un feriado largo con bajo impacto económico
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Deportes
Bajo las órdenes de Scaloni, la Selección tuvo su primer entrenamiento de cara a los amistosos
VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba
El joven Agustín Giay, excapitán de la Sub 20, dará el salto a la Selección mayor para reemplazar a Montiel
VIDEO. El recuerdo de Gimnasia a los socios desaparecidos en la última dictadura
La Plata Rugby Club y Los Tilos recordaron a sus rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla