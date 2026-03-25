Subió el riesgo país en un mercado que mira a Irán

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno
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El indicador volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas operaron mixtas en Nueva York
Mientras el petróleo llegó a superar los U$S100, el riesgo país volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas operaron mixtas en Nueva York.
A nivel nacional, no hubo operaciones en el mercado financiero por el feriado que recuerda los 50 años del golpe militar de 1976. En Wall Street, en cambio, los bonos argentinos subieron hasta 1,6%.
Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocedió hasta los 596 puntos básicos, pero con el correr de la jornada se ubicó en 603 unidades.
Las acciones argentinas que operan en el exterior (ADR) cotizaron con números mixtos. Las principales subas eran para Transportadora Gas del Sur (3,1%), Irsa (3,2%) e YPF (3,3%). En el extremo opuesto, las bajas eran encabezadas por Globant (-3,9%), Mercado Libre (-3,2%) y Edenor (-2,4%).
El dólar oficial no operó por el feriado del 24 de marzo. En la última cotización del viernes, el tipo de cambio cerró a $1.410 en Banco Nación.
La dinámica de la deuda argentina sigue ligada a los vaivenes internacionales en el precio del petróleo. “Aunque la atención del mercado continúa centrada en el estrecho de Ormuz, la volatilidad derivada del conflicto bélico seguirá teniendo impacto sobre los activos emergentes y distressed y, en consecuencia, sobre los bonos argentinos”, advirtió un reporte de PPI.
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El Gobierno Nacional dará a conocer hoy el menú de las ofertas para llevar adelante una nueva licitación de deuda pública, en donde buscará renovar vencimientos por casi $8 billones.
La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, publicará el set de bonos que pondrá el viernes a consideración del mercado. Los analistas aguardan conocer la estrategia que adoptará la conducción económica, frente al actual cuadro de situación interno y externo.
También continuará con la emisión del bono en dólares AL27, siendo su tercera licitación en donde buscará de conseguir otros US$150 millones.
Aquí será relevante el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado mucho más inquieto por la situación global: en la primera operación se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.
Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasa a ser fundamental para la cartera económica. El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dijo en los últimos días que aspira a aumentar el financiamiento en el mercado local.
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