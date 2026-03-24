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Bajo las órdenes de Scaloni, la Selección tuvo su primer entrenamiento de cara a los amistosos

Bajo las órdenes de Scaloni, la Selección tuvo su primer entrenamiento de cara a los amistosos
24 de Marzo de 2026 | 21:25

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La Selección argentina afrontó el primero de sus entrenamientos anteriores a los amistosos que disputará en la siguiente fecha FIFA. El combinado nacional tuvo la primera sesión de prácticas esta tarde, en el predio Lionel Andrés Messi que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, un día después de la llegada de los jugadores a la concentración.

Uno de los pocos jugadores que no llegaron al país durante la jornada del lunes fue Messi, quien arribó al Aeropuerto de Ezeiza a las 6:45 de la mañana de este martes, luego de haber alcanzado un nuevo hito en su carrera, al llegar a los 900 goles en la semana pasada.

El seleccionado practicó con algunas novedades: los defensores Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, el mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli se sumaron a la convocatoria en las últimas horas.

De cara a una doble fecha de amistosos que tuvo que ser organizada de última hora ante la suspensión de la Finalissima, que hubiera enfrentado a la Selección argentina con su par español el viernes 27 de marzo, el combinado argentino terminará midiéndose con dos rivales africanos sin historia en la Copa del Mundo: Mauritania y Zambia.

Alistando al equipo para enfrentar a los rivales mencionados, el entrenador Lionel Scaloni dirigió el entrenamiento de la Selección argentina buscando además terminar de conformar el plantel para completar la prelista de buena fe, de hasta 35 jugadores, la cual deberá ser confirmada el 11 de mayo. Además, la lista de convocados original, oficializada el 18 de marzo, tuvo que sufrir algunas modificaciones.

Luego de la integración de los prometedores Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo y máximo goleador de la liga francesa, se dieron dos nuevas incorporaciones: el lateral Agustín Giay y el central Lucas Martínez Quarta, para suplir las lesiones de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, en sus mismos puestos respectivamente.

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La Selección continuará con las prácticas, en turno vespertino, hasta el jueves 26 de marzo, para luego medirse con Mauritania el viernes 27, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como “La Bombonera” a las 20:15. Además, el amistoso siguiente ante Zambia tendrá lugar en el mismo recinto y horario, el martes 31.

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