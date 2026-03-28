Un clima de algarabía tras una semana que venía muy negativa

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Una buena noticia en medio de una agenda muy negativa para el gobierno. Eso fue ayer el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de la Argentina por YPF, que le evita al país pagar 16 mil millones de dólares (18 mil millones, según el Gobierno). El dato era esperado y elevó los ánimos en la Casa Rosada, donde se vivía un clima alicaído por los reveses del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en torno a sus viajes y su patrimonio y el caso $LIBRA, ambos temas investigados por la Justicia.
La alegría se vio ayer en la cara de los funcionarios que arribaron a Balcarce 50 para participar de la grabación de la cadena nacional. En esa previa hubo una reunión en las oficinas del estratega Santiago Caputo. Todo era jolgorio, contaron fuentes libertarias.
Esos voceros oficiosos contaban ayer que estuvieron allí los integrantes del equipo de Legales, grandes triunfadores internos en el caso YPF. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, dos fieles al asesor Caputo, se llevaron muchos flashes por ser una parte activa de la estrategia que se desplegó en los tribunales norteamericanos.
Ambos equipos trabajan en tándem desde hace meses para conseguir la postura judicial conocida ayer, al punto de que se crearon grupos de WhatsApp conjuntos entre abogados de las dos áreas para mejorar el ida y vuelta. También formaron parte de la reunión en lo del joven Caputo el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Por el lugar pasó además el diputado bonaerense Agustín Romo, un habitué de esa ala de la Casa Rosada.
En la oficina, Caputo -el joven- y los suyos buscaron unificar la línea discursiva ante el fallo favorable. No sólo lo que leería Javier Milei en cadena nacional sino también lo que se dirá en la ronda de medios que harán los funcionarios que tuvieron injerencia en esta medida, mencionados ayer por el Presidente en su discurso.
En la Casa Rosada contaban que fue tal la euforia que en un momento, en plena reunión de trabajo, uno de los presentes propuso hacer un brindis con una de las botellas de regalo que se acumulan en las dependencias del asesor. Algunos aseguran que la idea fue de Romo y que habrían brindado con champán. “Un mini-brindis”, lo describieron fuentes al tanto de todo. “Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas”, había escrito Caputo temprano en la red X.
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Respecto del mensaje que se vio ayer fuentes del Gobierno cuentan que fue idea del propio Milei salir en cadena nacional. Se grabó de un tirón en el Salón Blanco de Balcarce 50.
Durante la cadena, se vio a Milei acompañado por su hermana, la secretaria general, Karina Milei, de un lado, y Adorni del otro. Alta señal de respaldo al cuestionado jefe de Gabinete. También estuvieron Ibarzábal, Amerio, Luis Caputo, Quirno y el sub-procurador Juan Ignacio Stampalija.
Por la mañana, Milei había celebrado en público durante un acto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Incluso incurriendo en groserías dirigidas a Axel Kicillof, que era ministro de Economía cuando se expropió YPF: “Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, expresó.
Tanto el gobernador como la expresidenta mantuvieron su línea discursiva: celebraron el fallo para la Argentina y reivindicaron la expropiación que se hizo en 2012.
En la Casa Rosada solo hubo lamentos por un gran ausente en esta jornada: el exprocurador del Tesoro, ahora número dos del área debajo de Amerio, Santiago Castro Videla. Es que, cuando trabajaba en el sector privado, la carrera de Castro Videla se tocó con el fondo Buford, que accionó contra la Argentina en el caso YPF. Ese es el motivo por el que no salió en la cadena nacional. Por esa incompatibilidad, Castro Videla no pudo esta vez formar parte de la causa.
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