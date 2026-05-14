Libertarios quieren eliminar: sellos para el traspaso de inmuebles y autos

El bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores en la Provincia.

“No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo”, señaló el legislador Juanes Osaba.

“Desde La Libertad Avanza nuestro compromiso es con la gente para que pague menos impuestos. Creemos que ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses, tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la política”, añadió.

De aprobarse esta propuesta que cuenta con la firma de los diputados del bloque libertario, se modificaría el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) eliminando el impuesto que actualmente alcanza alícuotas del 2% para inmuebles y del 1,2% para automotores.

Con este proyecto, los libertarios pretenden “comenzar a desmantelar estructuras burocráticas recaudatorias, distorsivas, anacrónicas y evitar un robo a quienes apuestan por el esfuerzo privado”.

“El Estado bonaerense no puede seguir castigando cada operación con más impuestos. Hoy en la Provincia te cobran hasta por poner algo a tu nombre”, sostuvo Osaba.

Desde el entorno legislativo del diputado explicaron que la propuesta apunta también a incentivar la actividad económica en sectores vinculados al mercado inmobiliario, la construcción y la actividad automotriz, reduciendo trabas administrativas y costos asociados a cada operación en estos rubros.