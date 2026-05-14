La disputa en la Justicia de Sam Altam y Elon Musk

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Redacción de AP
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, defendió desde el estrado de testigos su historial empresarial en un juicio que lo enfrenta a Elon Musk, y refutó testimonios que desprestigiaron su liderazgo en un momento crucial para el creador de ChatGPT.
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Musk, el hombre más rico del mundo, busca apartar a Altman del liderazgo de la empresa como parte de una demanda civil que lo acusa de traicionar la visión compartida que tenían para OpenAI. Desde sus inicios como una organización sin fines de lucro financiada principalmente por Musk, OpenAI ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa capitalista que valorada actualmente en 852.000 millones de dólares.
En la tercera semana del juicio en un tribunal federal de Oakland, California, ninguno de los titanes tecnológicos ha surgido como un personaje particularmente cordial. Pero nadie tiene más que perder que Altman. Incluso si Musk pierde el caso, el juicio ha invitado a un análisis más a fondo de la gestión de Altman en un momento decisivo para la empresa y su competencia con la firma de IA de Musk y con Anthropic, conformada por siete exdirectivos de OpenAI. Las tres compañías lanzarán ofertas públicas iniciales, que se tiene previsto que sean de las más grandes de la historia.
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