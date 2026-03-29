A puro chiche y sombrerito: Verón se lució y se consagró campeón con el Pupi Zanetti y otras figuras

El exfutbolista y actual dirigente Juan Sebastián Verón volvió a ser protagonista, esta vez fuera de su rol habitual, al destacarse en un torneo disputado en Roma, donde terminó consagrándose campeón junto a otras figuras del fútbol.

La “Brujita” mostró su jerarquía dentro del campo de juego y fue una de las piezas importantes en el certamen Operazione Nostalgia, que reunió a reconocidos exjugadores en un contexto distendido pero competitivo. Su rendimiento no pasó desapercibido y fue clave para que su equipo lograra quedarse con el título.

El torneo contó con la participación de distintas personalidades ligadas al fútbol de Italia, Resto de Europa y Resto del Mundo, lo que le dio un marco especial al evento. En ese escenario, Verón volvió a demostrar su calidad, manteniendo intactas varias de las condiciones que lo marcaron durante su carrera profesional.

Verón integró el equipo Resto del Mundo y compartió con figuras como Javier 'Pupi' Zanetti, Germán Denis, David Pizarro, Hernanes, y Zago.