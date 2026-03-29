Transporte, servicios, alquileres y prepagas: los aumentos que llegan en abril

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El cuarto mes del año comienza con nuevas tarifas en los servicios públicos y privados del AMBA
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El inicio de abril trae consigo una fuerte aceleración en los valores de diversos servicios esenciales. Desde el miércoles 1º, entran en vigencia los esquemas tarifarios actualizados para el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cuotas de la medicina prepaga, los contratos de alquiler y las boletas de electricidad y agua potable.
Esta suba generalizada responde a los mecanismos de indexación mensual y a la paulatina reducción de la asistencia estatal, en un escenario donde las proyecciones privadas ubican a la inflación de marzo cerca del 3 por ciento.
El transporte público del AMBA exhibe modificaciones considerables. Para los pasajeros bonaerenses con la tarjeta SUBE a su nombre, el viaje mínimo (hasta tres kilómetros) costará $ 873,37, lo cual refleja un alza del 4,90%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese mismo pasaje nominal se ubica en $ 715,26.
La brecha tarifaria se agranda de forma abrupta para quienes no poseen el plástico registrado. En la provincia, el pasaje inicial trepa a $ 1.388,66 y alcanza un tope de $ 1.903,85 para los trayectos de mayor extensión.
El sistema de salud privado concreta su cuarta suba del año. Compañías como OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint ajustan sus cuotas un 2,9%, en línea con el índice inflacionario de febrero. Por su parte, el Hospital Italiano aplica un alza del 2,7%.
Por el lado de las locaciones, los inquilinos con contratos anuales regidos por la Ley 27.551 afrontan un salto del 33,3 por ciento, a raíz de la evolución del Índice de Contratos de Locación (ICL).
Para completar el escenario económico, los surtidores platenses exhiben los litros de nafta súper por encima de los $ 2.000 en diversas estaciones de servicio. Las futuras modificaciones en las pizarras dependen del valor internacional del crudo, aunque el Gobierno nacional decidió la suspensión de los incrementos en los impuestos a los combustibles para frenar un impacto superior en los bolsillos.
Por su parte, las facturas de energía eléctrica y agua también reflejan actualizaciones. Las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables; en el área de Edesur, un usuario residencial de altos ingresos enfrentará un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos.
En paralelo, la tarifa de agua aumentará un 4%, según la Resolución ERAS N.º 53/25 publicada en el Boletín Oficial. Se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales
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