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Policiales |en el botín secuestrado había desde rifles automáticos y motos de agua hasta pelucas

Así fue la caída de "La banda del dron", que operaba desde countries a la vera de la Autopista de La Plata - Buenos Aires

La Policía detuvo a los cabecillas de una organización delictiva tras una serie de 14 allanamientos

29 de Marzo de 2026 | 17:25

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La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y otras áreas de la Policía provincial logró la captura de Emiliano Alberto y Matías David Caamaño, cabecillas del "Clan Caamaño" e integrantes de "La Banda del dron". Los investigadores señalan a los hermanos como los líderes de una de las bandas más sofisticadas de la región sur del Gran Buenos Aires.

El arresto se concretó tras catorce allanamientos simultáneos en barrios cerrados de Hudson, Avellaneda y Berazategui, ubicados a la vera de la Autopista La Plata - Buenos Aires. 

El origen de la pesquisa se remonta al 18 de febrero de 2026. Aquel día, un grupo comando asaltó la planta de una multinacional de logística en Bernal. Tras reducir al personal, los delincuentes sustrajeron lingotes de oro y 40 mil dólares en efectivo para luego darse a la fuga en tres automóviles.

Al percibir la llegada de los efectivos policiales, Emiliano Caamaño activó un plan de escape a través de los techos de su lujosa residencia. Sin embargo, la maniobra fracasó y los agentes concretaron su detención a los pocos metros.

El registro de las propiedades dejó al descubierto el nivel de ostentación de los sospechosos. Lejos del perfil bajo, los detenidos acumulaban bienes de alta gama financiados, presuntamente, con el producto de sus golpes como drones, baroscopios, cámaras de endoscopía controladas por celular, dos motos de agua Yamaha GP 1900P, ocho relojes de marcas como Rolex, cadenas de oro, más de 40 millones de pesos y más de 40 mil dólares en efectivo.

Además, se halló  una Volkswagen Taos con patente melliza y pedido de secuestro o un Peugeot 208 sin chapa robado en Quilmes.

La evolución delictiva de la banda sorprendió a la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado. Años atrás, el grupo cobró notoriedad por el empleo de vehículos aéreos no tripulados para estudiar sus objetivos.

En la actualidad, optaron por un cambio táctico con la incorporación de baroscopios. Estas pequeñas cámaras, conectadas a teléfonos móviles, les permitían espiar el interior de los recintos y facilitar la apertura de cajas fuertes.

“La banda del dron” ya no sobrevuela por la Región

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