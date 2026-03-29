Así fue la caída de "La banda del dron", que operaba desde countries a la vera de la Autopista de La Plata - Buenos Aires

Árboles caídos, calles anegadas y postes colgando: cuánto llovió en La Plata, barrio por barrio
Árboles caídos, calles anegadas y postes colgando: cuánto llovió en La Plata, barrio por barrio
El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
Transporte, servicios, alquileres y prepagas: los aumentos que llegan en abril
Un violento choque entre dos autos en Punta Lara dejó cuatro heridos
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
En fotos | La maratón se impuso al mal tiempo y se registró un récord solidario: todos los ganadores
Alejandro Orfila a Cusco FC: el ex DT de Gimnasia será rival de Estudiantes en la Libertadores
VIDEO | La frustración de Colapinto en Japón y el terrible choque de Bearman tras esquivarlo
Los Bomberos de Arturo Segui rescataron a un gato que estuvo varias horas atrapado en un árbol
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución
Con las misas de Domingo de Ramos arrancó la celebración de la Semana Santa en La Plata
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Una platense eligió un trabajo tabú y se convirtió en tanatopractora en España
Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y no pudo sumar puntos
En Moto 3, Valentín Perrone terminó cuarto en el Gran Premio de los Estados Unidos
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Forestación urbana: las urgencias de un patrimonio postergado
Informe bajo sospecha: perito platense con pedido de indagatoria
Amenities y expensas: el confort puede subir los gastos hasta un 45%
Un fin de semana para el olvido por cloacas rebalsadas en el barrio del Estado Único
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Policía detuvo a los cabecillas de una organización delictiva tras una serie de 14 allanamientos
Escuchar esta nota
La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y otras áreas de la Policía provincial logró la captura de Emiliano Alberto y Matías David Caamaño, cabecillas del "Clan Caamaño" e integrantes de "La Banda del dron". Los investigadores señalan a los hermanos como los líderes de una de las bandas más sofisticadas de la región sur del Gran Buenos Aires.
El arresto se concretó tras catorce allanamientos simultáneos en barrios cerrados de Hudson, Avellaneda y Berazategui, ubicados a la vera de la Autopista La Plata - Buenos Aires.
El origen de la pesquisa se remonta al 18 de febrero de 2026. Aquel día, un grupo comando asaltó la planta de una multinacional de logística en Bernal. Tras reducir al personal, los delincuentes sustrajeron lingotes de oro y 40 mil dólares en efectivo para luego darse a la fuga en tres automóviles.
Al percibir la llegada de los efectivos policiales, Emiliano Caamaño activó un plan de escape a través de los techos de su lujosa residencia. Sin embargo, la maniobra fracasó y los agentes concretaron su detención a los pocos metros.
El registro de las propiedades dejó al descubierto el nivel de ostentación de los sospechosos. Lejos del perfil bajo, los detenidos acumulaban bienes de alta gama financiados, presuntamente, con el producto de sus golpes como drones, baroscopios, cámaras de endoscopía controladas por celular, dos motos de agua Yamaha GP 1900P, ocho relojes de marcas como Rolex, cadenas de oro, más de 40 millones de pesos y más de 40 mil dólares en efectivo.
Además, se halló una Volkswagen Taos con patente melliza y pedido de secuestro o un Peugeot 208 sin chapa robado en Quilmes.
La evolución delictiva de la banda sorprendió a la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado. Años atrás, el grupo cobró notoriedad por el empleo de vehículos aéreos no tripulados para estudiar sus objetivos.
En la actualidad, optaron por un cambio táctico con la incorporación de baroscopios. Estas pequeñas cámaras, conectadas a teléfonos móviles, les permitían espiar el interior de los recintos y facilitar la apertura de cajas fuertes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí