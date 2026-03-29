Los Bomberos de Arturo Segui rescataron a un gato que estuvo varias horas atrapado en un árbol

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El cuartel de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí protagonizó anoche un rescate con final feliz. Cerca de las 21 horas, el personal acudió al llamado de auxilio por un gatito de apenas cinco meses de vida que se encontraba varado en la copa de un ejemplar de gran tamaño.
El incidente tuvo lugar frente a un comercio gastronómico situado en la calle 409 entre 147 y Diagonal 144. Según el relato de los presentes, el pequeño animal buscó refugio en las alturas ante el acecho de varios perros de la zona, pero una vez allí, el temor le impidió el regreso a suelo firme.
Para completar la tarea, los uniformados desplegaron una escalera con la cual alcanzaron la posición del felino. Gracias a la pericia de los voluntarios, el cachorro volvió a tierra sano y salvo, ante la atenta mirada de los vecinos que siguieron el procedimiento con mucha expectativa.
Los vecinos de Segui destacaron la celeridad de la dotación y remarcaron que el éxito de la maniobra resultó vital, ya que el rescate se concretó poco antes de una fuerte lluvia que azotó la región. De no haber mediado la intervención rápida de los bomberos, las condiciones climáticas habrían puesto en serio riesgo la vida del animal.
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