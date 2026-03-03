Liverpool quiere acercarse a la Champions

Desde las 17:15, Liverpool visita a Wolverhampton en el comienzo de la fecha 29 de la Premier League. Casi sin chances de pelear por el campeonato, los Reds quieren meter presión en los arriba para pelear por un puesto de Champions League. El argentino Alexis Mac Allister será titular.

Por su parte, otros tres encuentros le van a dar actividad a la jornada: a las 16:30, Bournemouth recibe a Brentford, Leeds hace lo propio con el Sunderland y el Everton con el Burnley.

Por su parte, el puntero Arsenal jugará recién mañana ante el Brighton como visitante, mientras que el escolta, Manchester City, recibirá al necesitado Nottingham Forest. Hasta el momento, los Gunners sacan una ventaja de cinco puntos.