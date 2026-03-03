Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

SE REÚNE EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AFA EN EZEIZA

Día clave: qué sucede con el paro y Supercopa

Se definiría la fecha de la final entre el Pincha y el Canalla. Además se debatirá la decisión de suspender la actividad del fin de semana

Día clave: qué sucede con el paro y Supercopa
3 de Marzo de 2026 | 03:11
Edición impresa

Hoy se confirmaría el día y horario de la final de la Supercopa Internacional que tendrá como protagonistas a Estudiantes y Rosario Central, que se disputaría en el Estadio La Nueva Olla de Paraguay. La decisión se dará a conocer tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en el predio Lionel Andrés Messi, donde además se debatirá si se sostiene la medida de fuerza que afecta a la novena fecha del Torneo Apertura. Según fuentes consultadas por este medio, el paro se mantendrían y se barajan tres fechas para la reporgramación.

A la espera del anuncio oficial, la información que trascendió indica que la definición por el título se jugaría el miércoles 18 de marzo en Asunción, una fecha que responde tanto a cuestiones organizativas como estratégicas. Desde lo logístico, Paraguay vuelve a posicionarse como sede de una final única entre equipos argentinos, mientras que desde lo institucional aparece un factor clave: el calendario internacional.

Es que el jueves 19 de marzo se realizará en la capital paraguaya el sorteo de la Copa Libertadores de América, y la intención de la CONMEBOL es contar con la presencia de la figura de Ángel Di María, que aparece como un atractivo central, teniendo en cuenta que el Canalla disputará la máxima competencia continental. Además de su peso simbólico en el fútbol. Programar la final un día antes facilitaría su permanencia en la ciudad y su posterior en la gala, lo que también le daría mayor visibilidad al evento.

Sin embargo, la fecha tentativa no resulta cómoda para Estudiantes. El equipo albirrojo tiene que disputar el martes 17 de marzo la undécima jornada del Torneo Apertura ante Gimnasia de Mendoza, en condición de visitante. Esto implicaría un margen mínimo de recuperación y traslado, con menos de 24 horas entre un compromiso y otro, teniendo en cuenta que el choque en la tierra del sol y buen vino está pautado para las 21.15. Ante este panorama, no se descarta que el encuentro por el campeonato pueda sufrir una reprogramación.

Como ya se mencionó, la decisión de suspender la actividad del fin de semana o levantar la medida de fuerza, en el cónclave que desarrollarán los dirigentes en el predio de AFA.

 

Augusto Max: “Preparamos los partidos para ganar”

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

La Supercopa Internacional se jugaría el miércoles 18 de marzo en Asunción

 

Según las fuentes a las que pudo acceder este medio, el paro se mantendría, y las fechas tentativas para que se reprograme la actividad están entre la semana del 18 de marzo, el mismo día que se jugaría la final. Las otras opciones que se barajan son el 22 de abril o 13 de mayo. Pese a esta situación, por la tarde se conocerá el dictamen.

GONZÁLEZ PIREZ LLEGÓ A LA QUINTA AMARILLA

En el partido de anoche ante Vélez en el Estadio UNO, el marcador central Leandro González Pirez alcanzó la quinta amonestación en el campeonato, por lo cual, no estará a disposición de Medina para el próximo partido.

