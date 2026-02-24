Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
AHORA. Alexander 'Cacique' Medina se presenta como nuevo DT de Estudiantes: "Es un orgullo y nos toca sostener"
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada en La Plata
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia
La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo
VIDEO.- Denuncian graves filtraciones y áreas inundadas en secundaria de La Plata a una semana de la vuelta a clases
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports
De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo
Paso a paso, cómo inscribirse a las becas de la UNLP: las 10 opciones y requisitos
Milei encabezaba la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia
VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Profundo pesar por la muerte de un estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP
Aumentan los peajes de autopistas y rutas nacionales: los nuevos valores
Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hay tiempo para anotarse hasta el domingo 1ro de marzo. Los detalles y lo que tenés que saber
Escuchar esta nota
Hasta el próximo domingo 1º de marzo habrá tiempo para inscribirse a las Becas que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorga en el marco del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. Se trata de las becas de Ayuda Económica, para Estudiantes Inquilinos, para Estudiantes con alguna Discapacidad y para Estudiantes con hijos/as. También contempla la Bicicleta Universitaria, la beca “Tu para Estudiar”, de Conectividad, Comedor y Estudiantes para estudiantes liberados.
Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes 2026 y estudiantes regulares, a fin de garantizar el ingreso, el progreso y la culminación de la carrera de grado. La inscripción se realiza a través del del sistema SIU Guaraní. Vale recordar que la convocatoria a la beca de Albergue finalizó el 5 de diciembre pasado.
El programa se implementa a través de la dirección de Becas, dependiente de la prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP. El mismo tiene como fin mejorar las condiciones de los estudiantes que se encuentren en una situación social y económica vulnerada, promoviendo de esta manera la igualdad de oportunidades para estudiar. Este sistema de beneficios se ha ampliado y diversificado a lo largo del tiempo, en respuesta a las necesidades y realidades de una comunidad estudiantil en constante transformación.
Estas son las 10 becas que ofrece la UNLP:
1- Beca de Albergue Universitario: es la beca más completa que brinda la UNLP, consta de la cobertura gratuita de alojamiento, alimentación, entre otros beneficios. Está destinada a estudiantes que se encuentran en situación económica y social vulnerable.
2- Beca de Ayuda Económica: este beneficio es un mecanismo de acompañamiento para facilitar el progreso durante los estudios de grado de estudiantes de recursos económicos insuficientes.
3- Beca para estudiantes inquilinas/os: tiene como objeto facilitar el progreso en la carrera universitaria de estudiantes que deban alquilar un inmueble o pensión para el desarrollo en los estudios de grado.
4- Beca para estudiantes con alguna discapacidad: a través de esta Beca se busca facilitar la permanencia en los estudios de grado de estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad. El trabajo de selección y seguimiento del estudiantado beneficiado, es realizado en conjunto con el Departamento de Atención Social de la Dirección de Políticas Públicas de Salud Estudiantil de la UNLP.
5- Beca para estudiantes con hijas/os: este beneficio está destinado a estudiantes que tienen hija/s y/o hijo/s de entre 45 días y 5 años de edad. La UNLP busca colaborar de esta manera en la cobertura de los costos destinados a su cuidado, ya sea en establecimientos especializados para tal fin o a cargo de una persona.
6- Beca de Bicicleta Universitaria: ofrece la posibilidad de acceder al préstamo de una bicicleta que la persona beneficiaria podrá utilizar durante el período que duren sus estudios de grado. A través de este beneficio, implementado desde la Dirección de Becas, se entregaron hasta el día de hoy más de mil doscientas bicicletas que son usadas por estudiantes para trasladarse por la ciudad.
7- Beca Tu PC para Estudiar: este beneficio consiste en el préstamo en comodato de una PC de escritorio (monitor, CPU, teclado, mouse), una notebook o tablet durante la duración de los estudios de grado.
8- Beca de conectividad: consiste en un subsidio económico destinado a estudiantes que sean titulares de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU-I) para el Servicio de Acceso a Internet domiciliaria (SVA-INT) a fin de cubrir sus costos.
9- Beca de Comedor Universitario: permite, a quienes sean estudiantes y atraviesen una situación de vulnerabilidad económica, poder acceder al Comedor Universitario de manera gratuita, tanto en el turno del mediodía, como por la noche, durante los días hábiles de la semana, garantizando de esta manera los nutrientes necesarios para un trayecto universitario más saludable. La inscripción a la Beca del Comedor Universitario es la única que se encuentra abierta durante todo el ciclo lectivo, las inscripciones se mantienen abiertas desde febrero hasta mediados de noviembre. La o el estudiante que lo requiera.
10- Beca para Estudiantes Universitarios/as Liberados/as: este beneficio está destinado a estudiantes universitarias/os que comenzaron sus estudios en contexto de encierro y quieren continuarlos en libertad. Gestionada desde la dirección de Becas, el objetivo de esta política es ampliar y diversificar el sistema de becas estudiantiles, fortaleciendo la articulación en cárceles y en el post encierro. La beca garantizará el acompañamiento por parte de la UNLP durante un año a estudiantes liberados/as que demuestren actividad académica y deseen el beneficio; el mismo consta en el acceso total o parcial a: Ayuda Económica, Comedor Universitario, Beca Tu PC para Estudiar o Bicicleta Universitaria, según la situación y necesidades de cada estudiante.
La inscripción se encontrará abierta durante todo el año, se realizará a través de la Dirección de Acompañamiento Universitario en Cárceles (DAUC) y será administrada por la dirección de Becas Universitarias. Para postularse, cada estudiante deberá comunicarse con la DAUC a través de los canales institucionales existentes.
La inscripción a todas las becas se realiza a través del sistema SIU Guaraní. Cada estudiante de grado debe ingresar a su perfil, seleccionar la pestaña “Trámites”, luego “Convocatorias a becas”, y seguir los pasos indicados: completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.
Vale resaltar que para las personas ingresantes 2026, es necesario haber realizado previamente la inscripción a una carrera de grado en alguna de las 17 facultades de la UNLP. Una vez hecho esto, podrán acceder a su perfil en SIU Guaraní y completar la solicitud de beca correspondiente.
Ese sistema de inscripción comenzó a funcionar a partir de julio de 2025, con el objetivo de agilizar y simplificar el proceso para cada estudiante. Su implementación permitió unificar los trámites y facilitar el acceso a los distintos beneficios.
Ante cualquier duda o consulta, las personas interesadas pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la UNLP: Instagram: @bienestaruniversitario.unlp; o por mail a pbu.presidencia@presi.unlp.edu.ar o direccion.becas@presi.unlp.edu.ar
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí