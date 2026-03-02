Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Patente 2026: cuándo vence la primera cuota del impuesto de ARBA, que ya se paga de forma mensual
2 de Marzo de 2026 | 12:06

Escuchar esta nota

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que desde este año rigen los cambios en la modalidad de pago del Impuesto Automotor. Tal como viene informando EL DIA, a partir de marzo, el tributo dejará de abonarse de forma bimestral y pasará a tener un esquema de pagos mensuales.

Según informaron desde el organismo, el nuevo sistema contempla diez vencimientos consecutivos, que se extenderán entre marzo y diciembre. Hasta ahora, el impuesto se pagaba cada dos meses. La primera fecha de vencimiento será el próximo 10 de marzo.

Además, al igual que ocurre con otros tributos, durante el tercer mes del año los contribuyentes también tendrán la posibilidad de realizar el pago anual anticipado.

ARBA: el calendario del impuesto Automotor

La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual. A continuación, el cronograma completo:

Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo
Cuota 2: jueves 9 de abril
Cuota 3: jueves 7 de mayo
Cuota 4: martes 9 de junio
Cuota 5: miércoles 8 de julio
Cuota 6: martes 11 de agosto
Cuota 7: jueves 10 de septiembre
Cuota 8: viernes 9 de octubre
Cuota 9: martes 10 de noviembre
Cuota 10: jueves 10 de diciembre
Además, es importante tener en cuenta que este año continúan vigentes las bonificaciones para buenos contribuyentes:

15% de descuento si optás por el pago anual anticipado
10% de descuento por pago en cuotas
Ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que no registres deudas.

