Mejoras en escuelas de La Plata alcanzan a más de 1.400 estudiantes

El intendente de La Plata Julio Alak recorrió las mejoras realizadas en la Escuela Secundaria N°55 y la Escuela Primaria N°121 “Juan Bautista Azopardo”, enmarcadas en el plan Escuelas en Obra articulado con el Gobierno bonaerense.

Las intervenciones abarcaron a todo el polo educativo de la zona, que también incluye al Jardín de Infantes N°902, beneficiando a más de 1.400 estudiantes.

En la Escuela Secundaria N°55, ubicada en 72 entre 5 y 6 y con una matrícula de casi 600 estudiantes, se ejecutó la ampliación de cuatro aulas, un sector administrativo y sanitarios, reemplazando espacios modulares por instalaciones definitivas.

Asimismo, se incorporaron sistemas de climatización en los nuevos sectores, se mejoraron los espacios exteriores para actividades educativas y deportivas y se construyeron accesos, veredas y rampas que optimizan la circulación y accesibilidad dentro del establecimiento.

Por su parte, en la Escuela Primaria N°121, ubicada en 6 entre 72 y 73 y con una matrícula cercana a los 500 estudiantes, se llevó adelante una intervención integral que incluyó trabajos de impermeabilización de cubiertas y mejoras en los desagües pluviales.

Además, en el edificio se repararon muros exteriores e interiores, se concretaron tareas de pintura general del edificio, se reacondicionaron los núcleos sanitarios y se puso en valor el sector de cocina con la renovación de instalaciones y mobiliario.

Cabe destacar que ambas instituciones conforman un polo educativo junto al Jardín de Infantes N°902, que también recibió mejoras y cuenta con una matrícula de 313 alumnos.

“Seguimos invirtiendo en infraestructura educativa porque creemos que cada escuela debe ser un espacio digno, seguro y adecuado para el aprendizaje”, destacó Alak, y agregó: “Estas mejoras fortalecen la calidad educativa en cada barrio”.

De la recorrida participaron la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi, la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini, la subsecretaria de Educación e Innovación, Yamila Olariaga, el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, y el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, entre otras autoridades.