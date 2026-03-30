Bad Bunny, ¿se prepara para hacer de beisbolista en una película con Tom Hanks?

Tom Hanks fue confirmado para protagonizar el drama deportivo ”The Combacker”, un proyecto que volverá a unirlo a la directora Marielle Heller, pero la verdadera noticia es que Bad Bunny estaría negociando su incorporación al reparto.

Hanks y Heller, que trabajaron juntos en “Un buen día en el vecindario”, adaptarán la obra de título homónimo de Dave Eggers, finalista al Pullitzer y cuyos relatos “A Hologram for the King” y “The Circle” ya inspiraron películas protagonizadas por el actor de ‘Forrest Gump’. El libro es el primero de una serie de relatos cortos que se agrupan en la colección “The Forgetters”, y narra la historia de Lionel, un periodista deportivo en decadencia cuya pasión por su oficio y por la vida se reaviva gracias a un lanzador que asciende de las ligas menores.

Aunque la obra escrita se centra en los Gigantes de San Francisco, se presume que el guion cinematográfico girará en torno a los Mets de Nueva York.