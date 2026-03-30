Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman

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Leandro Matías Pascual, de 34 años, falleció tras impactar contra un poste en 520 y 197. Con este caso, ya son 17 las víctimas fatales por siniestros viales en 2026, con 13 de ellas correspondientes a motociclistas
No da para más. La seguidilla de tragedias en el tránsito sumó una nueva víctima fatal y profundiza un escenario cada vez más preocupante en la Región. Un motociclista murió ayer tras un violento accidente en Abasto. Con este caso, ya son 17 las personas fallecidas en siniestros viales en lo que va de 2026, y 13 de ellas se desplazaban en vehículos de dos ruedas.
El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana en la intersección de avenida 520 y 197, en una zona de quintas y escasa circulación a esa hora. Según el parte policial, el conductor perdió el control y terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido sobre la vereda, junto al rodado, con lesiones visibles en el rostro y sin signos vitales aparentes. Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento.
La víctima fue identificada como Pascual Leandro Matías, de 34 años, vecino de Melchor Romero. De acuerdo a las primeras pericias, no hubo intervención de otros vehículos y todo apunta a una pérdida de control, en un contexto marcado por las lluvias que dejaron la calzada mojada.
El dato no es menor. Las condiciones climáticas adversas, sumadas a la exposición propia de quienes circulan en moto, vuelven a conformar una combinación de alto riesgo en calles de la Región.
La muerte de Matías generó una fuerte conmoción entre familiares y allegados. En redes sociales, amigos lo despidieron con mensajes de dolor, recordándolo por su apodo, “Patita”, y lamentando una pérdida que se suma a una larga lista de tragedias recientes.
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La víctima Leandro Pascual, conocido como “Patita” / Facebook
El caso se inscribe en una estadística que no deja de crecer. En casi tres meses, el tránsito ya dejó 17 muertos en La Plata, Berisso y Ensenada, con una marcada predominancia de usuarios de motos. La proporción es elocuente: casi tres de cada cuatro fallecimientos corresponden a personas que circulaban en este tipo de vehículos.
Lejos de ser un dato aislado, la tendencia replica lo ocurrido durante 2025, cuando la Región cerró el año con cifras récord en muertes viales y un patrón claro que vuelve a repetirse: la extrema vulnerabilidad de quienes se trasladan en moto. Lo cierto es que mientras las cifras siguen en aumento, el 2026 avanza y la inseguridad vial ya se perfila, otra vez, como una de las principales preocupaciones en nuestra ciudad.
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