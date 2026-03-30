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La Ciudad |Concurrido festejo familiar

En Tolosa celebraron los 101 años de Dominga

En Tolosa celebraron los 101 años de Dominga

dominga cupo junto a sus familiares en su festejo de 101 años/ el dia

30 de Marzo de 2026 | 01:53
Edición impresa

En Tolosa, Dominga Cupo celebró sus 101 años de vida. Con una gran convocatoria de familiares -hijos, nietos, bisnietos y parejas- sopló las velitas y pidió los famosos tres deseos.

Su yerno, Carlos, contó a EL DIA: “Ella está muy bien. Pinta para vivir muchos años más. No usa bastón y casi no toma medicamentos”. Lo cierto es que antecedentes tiene: la madre de Dominga vivió hasta los 104 años.

El festejo contó con una cena concurrida: asistieron los 4 hijos, los 10 nietos y los más de 15 bisnietos con sus parejas.

Dominga es una persona que le gusta charlar y mirar televisión, recibió a todos con la alegría y el buen estado de salud habitual. A los 90 años se rompió la cadera, pero su estado de ánimo se sostuvo impecable y en cada oportunidad expone que está “muy lúcida”.

¿Pasiones? “A Dominga le gusta mucho el fútbol. Para seguir la costumbre de su marido, mira los partidos y alienta por Independiente de Avellaneda”, detallaron sus familiares y agregaron: “También le gustan los programas periodísticos y de noticias de la farándula. Es fanática de Mirtha Legrand”.

Corría la década de 1950 -tras el conflicto bélico mundial- cuando Dominga emigró de Palomonte (sur de Italia)- y desembarcó en Argentina junto a miles de inmigrantes europeos.

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En busca de tranquilidad, trabajo y un futuro próspero, se radicó junto a su marido y su pequeño hijo en La Plata. Así se convertiría en la piedra fundante de múltiples generaciones venideras.

El primer hogar fue Gorina, donde fue ama de casa. Trabajó mucho la tierra con pico y pala. Toda la comida salía de allí.

Rápidamente se agrandó la familia: a la presencia de Vicente, se sumaron Inés, Elisa, Liliana. Luego, con el paso de los años, llegaron los nietos y los bisnietos. Hoy, son más de 35 personas.

El segundo hogar se asentó en Ringuelet pero, con la obra del distribuidor, la vivienda fue expropiada. No obstante, con los hijos ya adultos, Dominga y su marido se mudaron a una casa más pequeña en Tolosa, epicentro del festejo del sábado pasado.

Durante su vida visitó en varias ocasiones a su lugar de origen y su familia.

 

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