Polémica por sala Pino Solanas en el Cine Select

El cambio de nombre de la sala de proyección del Cine Select, que el intendente, Julio Alak, rebautizó en febrero como “Fernando ´Pino´Solanas”, se convirtió en las últimas horas en blanco de una nueva polémica. Es porque desde el PRO sostienen que la sala, que hasta entonces se llamó “Cándido Moneo Sanz”, en homenaje al cineasta platense, había sido nombrada así por la ordenanza 11.560, sancionada en 2017, la cual no fue derogada.

Así lo afirmó ayer el concejal platense del PRO Nicolás Morzone, quien anticipó que presentará en el Concejo local un proyecto “exigiendo se modifique el nomre impuesto por la secretaria de Cultura, Ana Negrete” y vuelva (la sala) a llamarse Moneo Sanz.

“Es una falta del respeto que el kirchnerismo manipule y se apropie de nuestro patrimonio público con nombres de dirigentes políticos que nada tienen que ver con la historia ni el sentido de pertenencia de nuestra ciudad”, lanzó el edil, quien añadió que impulsará una normativa para “impedir que los funcionarios modifiquen a su antojo los nombres de nuestros espacios emblemáticos”.

La sala del Select fue renombrada como”Pino Solanas” en febrero pasado, al cumplirse 90 años del natalicio del cineasta y político argentino.