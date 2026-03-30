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La Ciudad |Reclamos en múltiples barrios

Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal

Desde la madrugada y hasta las 16 cayeron más de 60 milímetros, según registros oficiales. Cómo sigue el clima

Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal

en 3 entre 53 y 54 cayó una enorme rama sobre un auto y tiró un cable / el dia

30 de Marzo de 2026 | 01:59
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La tormenta que azotó a La Plata desde la madrugada y hasta las primeras horas de la tarde del domingo dejó una ciudad golpeada: sin luz en decenas de barrios, con ramas caídas sobre cables de alta tensión, postes colgantes y calles anegadas que los vecinos compararon con lagos.

Según los registros municipales, en Villa Elvira se produjo la marca máxima de precipitacione: 63 milimetros, seguido por la zona de Parque Alberti y Abasto, con entre 50 y 55 milímetros (ver gráfico).

CORTES DE LUZ

Las interrupciones en el suministro eléctrico comenzaron a primeras horas de la mañana y se multiplicaron a lo largo del día.

En Villa Castells, un vecino detalló que el apagón abarcó varias cuadras, desde la calle 498 entre 4 y 5 hasta 493 y 4. “Me levanté temprano para trabajar, necesitaba internet y otra vez sin luz”, reclamó. En Villa Elisa, sobre 409 y 131, los frentistas denunciaron que estuvieron desde las 8 y hasta entrada la tarde sin energía. “Todas las semanas de uno a tres cortes. Es insoportable”, expresó uno de ellos.

En los alrededores de Parque Saavedra los reclamos también se acumularon. Vecinos de las calles 17 entre 65 y 66, de 19 y 66, y de 21 entre 64 y 65 reportaron cortes que se sumaban a otros ya registrados en semanas anteriores. “Este mes tuvimos tres cortes”, advirtió una frentista.

Desde Meridiano V, otro vecino fue directo: “Parece que llueve y Edelap nos deja sin luz”. En Barrio Hipódromo, la situación fue más grave aún: sin electricidad y sin agua. En la frontera entre Los Hornos y San Carlos, una vecina contó que estuvieron más de cinco horas sin energía en el tramo de 49 a 45 y de 137 a 139.

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Un denominador común atravesó todos los reclamos: la empresa prestataria no respondió con personal sino a través de un sistema automático, sin dar precisiones sobre los tiempos de restablecimiento.

A las 10 de la mañana, la empresa reconoció ante este diario que trabajaba “en la normalización del servicio afectado por la tormenta” y atribuyó las interrupciones a la caída de ramas y otros elementos sobre las instalaciones eléctricas, que habrían dañado las redes y activado sus mecanismos de seguridad.

Cerca del mediodía, la empresa informó que el suministro se había restablecido “al 95 por ciento” y que su personal técnico continuaba trabajando bajo el Plan Operativo de Emergencias en Villa Elvira, Villa Castells y zonas rurales puntuales, “siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan”.

Sin embargo, varios vecinos consultados por este diario aseguraron que, pese al anuncio, siguieron sin luz.

Más allá de los cortes eléctricos, el temporal dejó otras marcas visibles en la Ciudad.

En la zona de 3 entre 53 y 54, la rama de un árbol cayó sobre un auto y un cable de alta tensión. “Está a punto de cortarse. Hice mil reclamos previos y nada. El municipio no se acerca, es tierra de nadie”, denunció el vecino afectado. En Villa Castells, dos postes de luz quedaron colgando en 494 entre 5 y 6, generando una situación de peligro que los frentistas reclamaron resolver con urgencia.

Las calles anegadas también fueron parte del paisaje pos tormenta. En Villa Elvira, la esquina de 4 y 82 quedó convertida en lo que un vecino describió como “un lago”, consecuencia, según él, de zanjas que no funcionan y calles en mal estado“.

COMO SIGUE EL TIEMPO

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy se esperan tormentas aisladas desde la madrugada hasta el mediodía, con chaparrones por la tarde y temperaturas de entre 20 y 29 grados. Recién mañanase prevé algo de alivio, con cielo parcialmente nublado, vientos leves y una máxima de 29 grados.

 

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