Miles de atletas en la maratón solidaria

la lluvia fuerte y ráfagas de viento se hicieron presentes en gran parte de la carrera / el dia

Ni el cielo gris ni la lluvia torrencial lograron opacar una de las postales más esperadas del calendario local. Ayer por la mañana, la Ciudad volvió a latir al ritmo de la Maratón “Delfor de la Canal” de la Universidad Nacional de La Plata, que en su 20° edición reunió a más de 6 mil corredores dispuestos a desafiar el clima.

Desde temprano, el centro platense mostró otra fisonomía, con cortes de tránsito y un inusual movimiento en torno a Plaza Moreno, punto de partida de la competencia. Allí, a las 9 en punto, comenzó una largada marcada por el color rojo de las camisetas y el entusiasmo de participantes de todas las edades.

La prueba volvió a ofrecer tres alternativas: una correcaminata de 2 kilómetros, un circuito recreativo de 5K y la exigente carrera competitiva de 10 kilómetros. En esta última, Mauro Tarrabe se quedó con el primer lugar en la categoría masculina con un tiempo de 33 minutos y 40 segundos, seguido por Facundo Martín Sandoval y Lautaro Tabbita. Entre las mujeres, la ganadora fue Lucila Campo (39:18), escoltada por Xoana Coronel y Carolina Loreto.

En los 5 kilómetros, los principales puestos en varones fueron para Franco Belvedere, Lihuel Valguiati e Ivo Morassut, mientras que en la rama femenina se destacaron Ornella Morassut, María Luz Rosat y Flavia Zurschmitten Solares.

Más allá de lo deportivo, la jornada volvió a tener un fuerte componente solidario. Como requisito de inscripción, cada participante aportó un alimento no perecedero para el Banco Alimentario de La Plata. El resultado fue récord: se reunieron 10 mil kilos de mercadería, equivalentes a unas 80 mil raciones de comida.

Organizada por la UNLP junto al Municipio y suspendida el año anterior, la maratón reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes de la Ciudad. Ni la lluvia logró frenar una jornada que combinó esfuerzo, compromiso y una fuerte impronta social.