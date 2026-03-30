Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |A pura emoción, bajo la lluvia

Miles de atletas en la maratón solidaria

La 20° edición se corrió con convocatoria masiva y un récord de ayuda de 10 mil kilos de alimentos reunidos para el Banco Alimentario

Miles de atletas en la maratón solidaria

la lluvia fuerte y ráfagas de viento se hicieron presentes en gran parte de la carrera / el dia

30 de Marzo de 2026 | 01:56
Edición impresa

Ni el cielo gris ni la lluvia torrencial lograron opacar una de las postales más esperadas del calendario local. Ayer por la mañana, la Ciudad volvió a latir al ritmo de la Maratón “Delfor de la Canal” de la Universidad Nacional de La Plata, que en su 20° edición reunió a más de 6 mil corredores dispuestos a desafiar el clima.

Desde temprano, el centro platense mostró otra fisonomía, con cortes de tránsito y un inusual movimiento en torno a Plaza Moreno, punto de partida de la competencia. Allí, a las 9 en punto, comenzó una largada marcada por el color rojo de las camisetas y el entusiasmo de participantes de todas las edades.

La prueba volvió a ofrecer tres alternativas: una correcaminata de 2 kilómetros, un circuito recreativo de 5K y la exigente carrera competitiva de 10 kilómetros. En esta última, Mauro Tarrabe se quedó con el primer lugar en la categoría masculina con un tiempo de 33 minutos y 40 segundos, seguido por Facundo Martín Sandoval y Lautaro Tabbita. Entre las mujeres, la ganadora fue Lucila Campo (39:18), escoltada por Xoana Coronel y Carolina Loreto.

En los 5 kilómetros, los principales puestos en varones fueron para Franco Belvedere, Lihuel Valguiati e Ivo Morassut, mientras que en la rama femenina se destacaron Ornella Morassut, María Luz Rosat y Flavia Zurschmitten Solares.

Más allá de lo deportivo, la jornada volvió a tener un fuerte componente solidario. Como requisito de inscripción, cada participante aportó un alimento no perecedero para el Banco Alimentario de La Plata. El resultado fue récord: se reunieron 10 mil kilos de mercadería, equivalentes a unas 80 mil raciones de comida.

Organizada por la UNLP junto al Municipio y suspendida el año anterior, la maratón reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes de la Ciudad. Ni la lluvia logró frenar una jornada que combinó esfuerzo, compromiso y una fuerte impronta social.

LE PUEDE INTERESAR

Se viene otra semana de paro universitario

LE PUEDE INTERESAR

Inicio de la Semana Santa con la misa de Ramos

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata

"Cayó la banda del dron” el clan que operaba desde un country a la vera de la Autopista La Plata

Sin techo: la última semana, la nafta aumentó todos los días y en marzo hay petroleras que ya remarcaron más de 20%

“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata

Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?
+ Leidas

Se viene otra semana de paro universitario

Una audiencia clave para definir el futuro de las causas contra la AFA

Vacantes en la Justicia: el Gobierno, a la caza de votos

Fuego en la sala de máquinas y alarma en el sistema político

Los cambios y extensión de recorridos de los micros serán por etapas

Polémica por sala Pino Solanas en el Cine Select

Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina

Necesidad de contar en la Ciudad con un censo del arbolado
Últimas noticias de La Ciudad

Numerosos usuarios a oscuras en la Ciudad en medio del temporal

Tras los faltazos del oficialismo, se elige al nuevo decano de Medicina

Energía renovable: una oportunidad que no parece tan cercana en la Región

Se viene otra semana de paro universitario
Deportes
La bendita Copa: rachas y números a mantener
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match
Boca recuperó un nombre antes de la seguidilla
¿Cómo juega el flamante refuerzo de River Plate?
Policiales
Emergencia vial en la Región: otra muerte en moto y cifras que alarman
Engaño, armas y un viaje forzado sobre la Av. 520
Otra denuncia por abuso reaviva el miedo a metros del Parque Pereyra
De un robo armado a un allanamiento con cocaína y municiones en Berisso
Robo exprés en un local y un menor implicado
Espectáculos
Abril en la pantalla: vuelven “The Boys” y “Euphoria” y ya se juega el Mundial
“Otro día perdido”: Pergolini vuelve a la pantalla
Fin de una era Los Oscar se irán de Hollywood a partir de 2029
Agraviaron a La Negra Sosa y su sobrina salió al cruce
El ex de Emily Ceco dice que todo fue “circo mediático”
Información General
Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba
La situación “contradictoria” de la agrimensura: pese al impacto de la economía, faltan profesionales
"Cuando se trata de la relación entre padres e hijos, la verdad no puede quedar bajo sospecha"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla