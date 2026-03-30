Miles de atletas en la maratón solidaria

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La 20° edición se corrió con convocatoria masiva y un récord de ayuda de 10 mil kilos de alimentos reunidos para el Banco Alimentario
Ni el cielo gris ni la lluvia torrencial lograron opacar una de las postales más esperadas del calendario local. Ayer por la mañana, la Ciudad volvió a latir al ritmo de la Maratón “Delfor de la Canal” de la Universidad Nacional de La Plata, que en su 20° edición reunió a más de 6 mil corredores dispuestos a desafiar el clima.
Desde temprano, el centro platense mostró otra fisonomía, con cortes de tránsito y un inusual movimiento en torno a Plaza Moreno, punto de partida de la competencia. Allí, a las 9 en punto, comenzó una largada marcada por el color rojo de las camisetas y el entusiasmo de participantes de todas las edades.
La prueba volvió a ofrecer tres alternativas: una correcaminata de 2 kilómetros, un circuito recreativo de 5K y la exigente carrera competitiva de 10 kilómetros. En esta última, Mauro Tarrabe se quedó con el primer lugar en la categoría masculina con un tiempo de 33 minutos y 40 segundos, seguido por Facundo Martín Sandoval y Lautaro Tabbita. Entre las mujeres, la ganadora fue Lucila Campo (39:18), escoltada por Xoana Coronel y Carolina Loreto.
En los 5 kilómetros, los principales puestos en varones fueron para Franco Belvedere, Lihuel Valguiati e Ivo Morassut, mientras que en la rama femenina se destacaron Ornella Morassut, María Luz Rosat y Flavia Zurschmitten Solares.
Más allá de lo deportivo, la jornada volvió a tener un fuerte componente solidario. Como requisito de inscripción, cada participante aportó un alimento no perecedero para el Banco Alimentario de La Plata. El resultado fue récord: se reunieron 10 mil kilos de mercadería, equivalentes a unas 80 mil raciones de comida.
Organizada por la UNLP junto al Municipio y suspendida el año anterior, la maratón reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes de la Ciudad. Ni la lluvia logró frenar una jornada que combinó esfuerzo, compromiso y una fuerte impronta social.
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