Adorni y los frentes que debe resolver el Gobierno

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El Gobierno termina el mes con un soplo de aire fresco, gracias a la decisión de la Justicia de Estados Unidos de anular la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones, pero tiene todavía un tablero de conflictos internos y externos que debe resolver en el corto plazo, con el caso Manuel Adorni en primer plano.
Lo que más energías ocupa por estos días al oficialismo es la situación de su jefe de Gabinete, jaqueado por denuncias que involucran propiedades, vuelos en avión privado y un patrimonio que es motivo de investigación judicial.
Para colmo, el funcionario convocó a una conferencia de prensa en la que se mostró agresivo con el periodismo y se negó a dar responder con claridad a cuanta pregunta se le hizo.
Pese a que en la Casa Rosada sostienen al funcionario, no pasan desapercibidos algunos informes del impacto de la problemática en redes sociales. La consultora Enter Comunicación analizó el impacto en el ecosistema digital de la conferencia de Adorni y concluyó que el evento disparó un 224% la conversación pública, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas.
El clima negativo fue dominante (59%): la audiencia calificó la actitud de Adorni como “soberbia” y “evasiva”.
Fuera del plano interno, las variaciones del precio internacional del petróleo podría generar inestabilidad en los precios e impactar en una escalada de la inflación, algo que preocupa al equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo.
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A este combo, se le añade una calle que se puede recalentar.En los últimos días, hubo renovados contactos del frente piqueteros, con diversas organizaciones que unieron fuerzas para lanzar un plan de lucha en los próximos días.
Después de varios meses sin contacto, la eliminación del salario social complementario amalgamó a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a Libres del Sur, Barrios de Pie y el Frente de Lucha Piquetero, entre otras agrupaciones.
“Definimos avanzar en un plan de lucha conjunto que comenzará el próximo martes 31 (por mañana) con asambleas en las estaciones de tren y otros puntos. Y continuará el 7 de abril con una gran Jornada nacional de cortes y ollas populares en todo el país”, remarcaron las organizaciones, en un intento de llamar la atención de un Gobierno que hasta el momento exhibió control de la calle.
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