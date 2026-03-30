“Sin tasas no podemos hacer obras”, dijo Zamora

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En medio de la creciente tensión entre los municipios y el Gobierno nacional por la visibilidad y el cobro de tributos locales, el intendente de Tigre, Julio Zamora, respaldó la autonomía financiera de las comunas y aseguró que la recaudación es “el motor indispensable” para la gestión de cercanía.
“Sin tasas, no podemos hacer obras”, sentenció el jefe comunal, marcando una postura clara frente a los cuestionamientos sobre la carga impositiva en los distritos bonaerenses. Para Zamora, la prestación de servicios esenciales y el desarrollo de infraestructura dependen directamente de estos recursos.
Uno de los puntos de mayor conflicto suele ser la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). Al respecto, el intendente subrayó en una entrevista a Delta que este tributo no es una invención arbitraria, sino que cuenta con un respaldo institucional sólido: “La tasa de seguridad e higiene tiene una validación judicial. Es genérica”, afirmó, desestimando las críticas que buscan poner en duda su legalidad.
Zamora también hizo hincapié en que el municipio es el primer mostrador de atención a las demandas sociales. Según su visión, la estructura impositiva local es la que permite dar respuestas concretas a la comunidad: “Tiene que haber un gobierno local que se ocupe de los problemas de los vecinos. Y eso se paga con tasas.”
Finalmente, el mandatario tigrense recordó que las competencias municipales se han expandido significativamente en las últimas décadas, especialmente en áreas sensibles. En ese sentido, destacó que “desde el 2001 en adelante, una de las materias más importantes es el de la seguridad”, justificando la inversión que el distrito realiza en tecnología, patrullaje y prevención, áreas que hoy representan una parte central del presupuesto municipal.
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